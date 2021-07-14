Ср, 14.07.2021
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  • На шоссе Таллинн-Тарту внедорожник врезался в грузовик

Видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту внедорожник врезался в грузовик

В среду, 14 июля, около 15:30 на шоссе Таллинн-Тарту вблизи перекрестка Пуху произошла авария.

Как пишет Tartu Postimees, водитель внедорожника врезался сзади в грузовик MAN. Люди, к счастью, не пострадали, но автомобили получили повреждения и движение на месте происшествия было некоторое время нарушено.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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