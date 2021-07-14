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В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность зараженных Covid-19, а в Москве предлагают делать татуировки с QR-кодами и провести голосование об обязательной вакцинации. "Я гуляю в маске, строю парням глазки" - в Ленинградской области собирают частушки о коронавирусе. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность зараженных Covid-19, а в Москве предлагают делать татуировки с QR-кодами и провести голосование об обязательной вакцинации. "Я гуляю в маске, строю парням глазки" - в Ленинградской области собирают частушки о коронавирусе. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Второй день рекордная смертность

Впервые за неделю число новых заражений в России оказалось меньше 24 тысяч - главным образом за счет Москвы, где суточный прирост впервые более чем за месяц опустился ниже отметки в 4 тысячи. За последние сутки в стране зарегистрировали 23 827 новых случаев (накануне их было 24 702), в столице - 3 966 (накануне был 4 991).

При этом суточная смертность остается очень высокой. Второй день подряд обновляется максимум летальных исходов за время пандемии - 786 против 780 накануне. В Москве умерли 109 зараженных, в Петербурге - 102 (число выявленных за сутки заражений там опустилось ниже 2 тысяч).

Московские власти накануне отчитались о смертности в столице в июне - она оказалась на 24% выше, чем в этом же месяце годом ранее, и на 75% выше доковидного июня 2019 года. Рост смертности объяснили резким июньским скачком заболеваемости коронавирусом, а также аномальной жарой.

По данным Росстата, с начала года в России умерли 126 049 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. В 2020 году - 144 691 человек. Всего за время пандемии было зарегистрировано 5 857 002 заражения. По этому показателю Россия в среду снова обошла Францию, заняв четвертое место после США, Индии и Бразилии.

Полеты в Чехию и Францию

Россия с 24 июля возобновит авиасообщение с Францией и Чехией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Будут запущены рейсы из Москвы в Париж, Ниццу и Прагу (по четыре рейса в неделю), а также из Санкт-Петербурга - в Париж и Ниццу (по два рейса в неделю).

Кроме того, будет увеличено число рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

А вот решения о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которое ожидалось еще в мае, до сих пор нет. В оперштабе заявили, что оно будет принято после визита российской делегации в Египет.

К настоящему моменту Россия возобновила авиасообщение с примерно 50 странами.

Голосование о вакцинации

Тем временем главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов - по совместительству зампред Общественной палаты Москвы - анонсировал электронное голосование по вопросу обязательной вакцинации.

Ранее Венедиктов планировал электронный референдум по другому спорному вопросу - о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку, но тогда власти решили прекратить дискуссию по этому поводу.

"Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов", - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Результаты этого голосования журналист собирается передать в мэрию Москвы, "чтобы они учитывали это в своей работе". "Такая договоренность есть. Что они там примут - это уж извините", - сказал он "Открытым медиа".

Уже в четверг, 15 июля, истекает срок, в который отдельные профессиональные группы в Москве должны были привиться первым компонентом вакцины. Несмотря на жалобы бизнеса, которому грозят штрафы за невыполнение норматива, власти отказались сдвигать этот срок. Вслед за Москвой аналогичные программы запустили три десятка регионов. В частности, в среду, это сделали в Ярославской области.

Тем временем в Ульяновской области, напротив, приостановили вакцинацию из-за нехватки препарата, сообщили ТАСС в региональном минздраве. О дефиците вакцин ранее заявляли Чечня, Свердловская область и другие регионы. Очередная партия "Спутника V" должна прийти в Ульяновск 15 июля. Там тоже обязали работодателей переводить на удаленку не менее 40% сотрудников, если более 60% персонала не вакцинировано. Но после протестов проверки компаний отложили на месяц, пишет РБК.

Частушки и татуировки

А в Ленинградской области, где также введена обязательная вакцинация отдельных групп сотрудников, решили творчески подойти к продвижению прививочной кампании.

Дом народного творчества Ленинградской области призвал учреждения культуры и творческие коллективы придумать частушки в поддержку вакцинации и записать их исполнение на видео, пишет "Бумага".

«Мы корону победим, как всегда, прорвемся. Если дружно всей страной пойдем да и привьемся».



Признайте, захотелось? https://t.co/oRdvacMq9A — «Бумага» (@paperpaper_ru) July 14, 2021

Ролики будут искать в соцсетях по хештегу #ПрорвемсяПривьемся. "Желательно производить съемку на улице и в народных костюмах", - цитирует издание пожелание организаторов.

В проекте уже приняли участие сотрудники самого дома народного творчества, а также Вепсский центр фольклора и парк культуры и отдыха в городе Сланцы. В первом ролике девушка в народном костюме поет: "Я гуляю в маске, строю парням глазки - парни мне в ответ кричат: предъяви сертификат!"

Москвичам тем временем предложили делать себе временные татуировки с QR-кодом. Проект запустила крупная сеть доставки еды и один из тату-салонов.

"Доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", - говорится в сообщении салона.

Там объяснили, что хотят разрядить нервозную обстановку, связанную с июньской вспышкой Covid-19 и новыми запретами, а именно с переводом всех ресторанов и баров в Москве на систему с QR-кодами (внутрь пускают только привитых или переболевших не более полугода назад).