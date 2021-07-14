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Объединенные Арабские Эмираты согласовали с другими странами ОПЕК+ условия сокращения добычи нефти на ближайший год, сообщили агентства Блумберг и Рейтер со ссылкой на свои источники. Цены на нефть на этих новостях подросли. В то же время в самих ОАЭ заявляют, что окончательное соглашение с ОПЕК + пока не достигнуто.

Ранее министры стран ОПЕК+ провели несколько заседаний, однако так и не смогли принять решение о дальнейших условиях добычи нефти. Препятствием стала позиция ОАЭ, которые заявляли, что их базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты, установлен на слишком низком уровне.

Что узнали СМИ

Как пишет Блумберг, на этой неделе страны все-таки достигли компромисса, однако это лишь предварительная договоренность, ее еще необходимо утвердить на заседании ОПЕК+, которое должно состояться в ближайшее время.

Как сообщает Рейтер, ОАЭ в первую очередь договорилась с Саудовской Аравией, так как именно между этими странами ранее были наиболее острые противоречия. Саудовская Аравия настаивала на продлении сделки ОПЕК+, а Эмираты отказывались делать это на условиях, которые считает невыгодными.

Речь идет о том, что с мая 2022 года ОАЭ повысят базовый уровень добычи нефти до 3,65 млн баррелей в сутки. Сейчас - 3,2 млн баррелей в сутки.

Собеседник Рейтер также сказал, что достижение компромисса может означать, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года.

В то же время ТАСС со ссылкой на поступившее ему заявление министерство энергетики ОАЭ передает, что страны ОПЕК+ пока не договорились с Эмиратами о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче нефти, консультации продолжаются.

"Отметим недавние сообщения в СМИ о достижении компромисса между участниками ОПЕК + и ОАЭ по сделке о поставках нефти. Подчеркнем, что соглашение с ОПЕК + пока не достигнуто. Между заинтересованными сторонами продолжаются обсуждения и консультации", - сказано в заявлении.

Как отреагировала нефть

Нефть марки Brent на фоне этих новостей в среду начала резко дорожать - если с утра она стоила около 75,6 доллара за баррель, то после новостей цены поднималась до 76,6 доллара.

Вечером в среду нефть марки Brent торговалась на уровне 76,3 доллара за баррель.

Рубль вслед за нефтью также начал укрепляться во вторую половину дня среды. Утром доллар стоил 74,3 рубля, а к 16:34 мск снизился до 74,07 рубля.

Решение откладывалось

5 июля третье за неделю министерское заседание ОПЕК+ было отложено на неопределенный срок. В тот же день нефть подорожала до 77 долларов за баррель, что стало рекордным показателем с октября 2018 года (1 июля - накануне переговоров - нефть стоила около 74,6 доллара).

На фоне неопределенности по поводу исхода саммита нефть то дорожала на несколько долларов, то снова дешевела.

Страны ОПЕК+ - объединение нефтедобывающих стран, куда входят ближневосточные государства, а также Россия, Венесуэла и другие. Государства ОПЕК регулярно проводят встречи для соглашений об ограничении поставок нефти на мировые рынки, чтобы поддержать цену на сырье.

Благодаря сделке ОПЕК+ нефть остается довольно дорогой, несмотря на пандемию коронавируса и падение спроса на нефтепродукты. Временный разрыв сделки в марте 2020 года привел к резкому падению цен на нефть. В апреле странам пришлось договариваться заново на более жестких условиях.

На чем настаивали ОАЭ

Изначально на заседании обсуждались планы ежемесячно наращивать добычу нефти в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки и одновременно продлить общий срок соглашения до конца 2022 года. Ранее продление ограничивалось апрелем 2022 года.

Но власти Эмиратов предложили повременить с продлением ограничительных мер. "У нас еще есть от восьми до девяти месяцев в этом соглашении, времени достаточно для того, чтобы обсудить это на более позднем этапе", - говорил министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи.

Кроме того, ОАЭ призвали организацию пересмотреть базовый уровень добычи нефти для страны, от которого отсчитываются ограничения ОПЕК+. В минэнерго страны объяснили эту просьбу тем, что за последние три года Эмираты значительно расширили и модернизировали производственные мощности, и теперь треть из них простаивает. Кроме того, ОАЭ уже реализуют планы по дополнительному расширению мощностей до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Как устроено соглашение

Согласно действующему соглашению ОПЕК +, в качестве базового уровня добычи взят показатель за октябрь 2018 года, и для ОАЭ он составляет 3,2 млн баррелей в сутки. Исключения были сделаны только для России и Саудовской Аравии - для этих стран отсечка была индивидуально установлена на уровне 11 млн баррелей в сутки.

Власти ОАЭ настаивают на том, что их базовый уровень должен быть поднят до 3,8 млн баррелей. Сообщая о компромиссе, Блумберг и Рейтер написали о повышении лимита до 3,65 млн баррелей в сутки.

Источники Рейтер ранее отмечали, что ОАЭ изначально считали установленный для них базовый уровень слишком низким, но были готовы смириться с этим, если сделка закончится в апреле 2022 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии ФОТО: Getty Images

Против позиции ОАЭ выступал один из ближайших союзников страны по ОПЕК - Саудовская Аравия.

Как говорил в интервью телеканалу "Аль-Арабия" саудовский министр энергетики принц Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ни одно государство, участвующее в соглашении, не может рассчитывать на установление индивидуального базового уровня добычи нефти. По мнению министра, выполнение условий ОАЭ может создать прецедент для остальных участников сделки.

Принц предполагал, что страны ОПЕК+ могут отказаться от роста добычи нефти в августе, если на встрече 5 июля им снова не удастся договориться.

Экономисты ждут восстановления спроса

Аналитики ожидают роста спроса на нефть в ближайшее время, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавирусных ограничений по всему миру.

"Мы ожидаем значительного роста спроса на нефть в этом квартале, поскольку в большинстве крупнейших стран-потребителей отменены ограничения на поездки, связанные с вирусом, - говорилось в докладе британской аналитической компании Capital Economics. - В то же время предложение останется относительно ограниченным, даже если, как мы допускаем, ОПЕК+ постепенно будет наращивать добычу. Эти позитивные фундаментальные показатели должны подтолкнуть цены на нефть к росту в ближайшие недели, прежде чем они начнут снижаться в конце года".

Нефтяной аналитик Блумберга Джулиан Ли говорил, что ОПЕК следует быть более гибкой в постоянно меняющихся условиях и не бояться наращивать добычу нефти, так как ограничить ее можно в любой момент.

"Учитывая, что более высокие цены на нефть наносят ущерб ключевым клиентам, сейчас самое время повернуть свои рычаги ежемесячного регулирования в другую сторону и согласиться на увеличение объема производства больших объемах, чем ожидалось. В конце концов, эти меры всегда можно отменить в следующем месяце, если все пойдет не так, как планировалось. В этом весь смысл гибкости", - считает эксперт.

В апреле прошлого года страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти - обязались суммарно сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки на два года с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.

Этому предшествовал резкий обвал цен на нефть в мире на фоне пандемии коронавируса. Если в середине февраля прошлого года стоимость нефти марки Brent достигала 59 долларов за баррель, то к середине марта цены упали до 24 долларов за баррель.

В декабре 2020 года ограничения было решено было смягчить: с января 2021 года участникам альянса разрешили увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а условия сделки с тех пор предписано пересматривать ежемесячно.