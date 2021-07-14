В рамках предварительного исследования «Эстонии» проведут 10 видов сложных работ
В рамках предварительного исследования останков парома «Эстония» планируется провести десять различных видов сложных работ.
В рамках предварительного исследования останков парома «Эстония» планируется провести десять различных видов сложных работ.
В четвертый и пятый день предварительного исследования, то есть в понедельник и вторник, были проведены боковое и веерное сканирование эхолотом, профилирование морского дна и обследование 3D-эхолотом, передал центр исследований безопасности. Всего в течение десяти день планируется провести десять различных видов сложных работ, сочетая между собой использующиеся для них технические системы. До сих пор работы шли успешно и в техническом плане, и благодаря хорошей погоде.
«Боковое и веерное сканирование, проведенное исследовательским судном Стокгольмского университета Electra af Askö, дают хорошее представление об останках парома "Эстония" и окружающем их морском дне, на основе которого будет составлено трехмерное изображение, необходимое для дальнейших исследований», — сказал глава Эстонского центра исследований безопасности Рене Арикас.
«Мы также провели исследование морского дна профилографом, который позволяет заглянуть в морское дно на глубину до 50 метров. Это обследование дает ответы о геологическом состоянии морского дна — где расположены различные породы — морена, глина, песок. Мы провели буровые работы — взяли в различных районах морского дна пробы, подтверждающие работу, проделанную профилографом».
По словам Арикаса, подобные работы проводились и в период 1995-1996, но полученная тогда информация была менее точной, технологии успели с тех пор усовершенствоваться и в этот раз были получены намного более подробные результаты.
«В понедельник, 12 июля, мы приступили к исследованию окрестностей останков парома 3D-эхолотом. Это крайне сложная операция, в рамках которой 3D-сканер установили в 16 различных точках вокруг останков парома, чтобы получить их детальное изображение, — сказал Арикас. — Это исследование можно сравнить с работой врачей во время операции, которые через очень маленький разрез выполняют крайне сложные операции. На движущемся по мору судне сложно понять, где именно на дне моря расположится 3D-сканер. Если выбранный пункт оказывался на морском дне на склоне, нам приходилось искать новый. Во вторник мы смогли приступить к исследованию наружной части останков, рубки и дна».
Непредвиденной технической проблемой стали помехи сигнала 3D-эхолота, причину которых пока не смогли выявить. Если обычно изображение 3D-сканера должно быть доступно на расстоянии 50-75 метров, то сейчас видимость составляет всего 20 метров. Помехи могут быть связаны с передатчиками исследовательских судов или сигналом, поступающим извне. В этой связи частоту исследуемых пунктов приходится повысить в 3-4 раза, что в свою очередь на несколько дней продлевает период работы сканера, которую ранее планировалось провести за 48 часов.
«Несмотря на препятствия мы благодаря крайне профессиональной команде смогли к сегодняшнему дню полностью измерить морское дно в районе останков и в зоне крушения парома и получить крайне качественное трехмерное изображение останков парома», — сказал Арикас.
«Мы видим в останках «Эстонии» различные повреждения, возникшие при столкновении с морским дном во время крушения парома. Масштаб повреждений крайне велик, невозможно детально описать каждое из них, но критическим участкам уделят много внимания, — пояснил Арикас. — Мы прежде всего хотим получить ответы на вопросы о повреждениях правого борта — где они расположены, какого они размера, идет ли речь об одной, двух или большем числе пробоин. Если мы обнаружим еще что-то, это будет подробно задокументировано. Известно, что паром лежит дном вверх, самые серьезные повреждения в корме, где расположены более легкие и подверженные повреждениям конструкции. Повреждения распространились дальше в центральную и носовую часть парома, верхняя палуба и труба также с высокой вероятностью пострадали».
По словам Арикаса, вокруг парома можно различить много объектов: «Было уже известно, что с парома выпало много различных объектов. Мы не можем сейчас сказать, являются ли они объектами с парома "Эстония" или они оказались на дне в какое-то другое время, но мы видим, что это искусственные объекты, а не природные породы. Мы знаем, что в разных местах и в разное время в Балтийском море затонули различные объекты. Может быть много таких предметов, которые вообще не связаны с «Эстонией». Эти объекты нужно будет в дальнейшем изучить дополнительно».
В среду планируется продолжить исследование морского дна, провести буровые работы на различных участках и провести акустическое исследование морского дна. Начинается исследование с помощью подводного робота, который будут использовать вместе с 3D-сканером. «Если мы с помощью одной технологии выявим деформацию корпуса парома и по схеме невозможно точно понять, с чем мы имеем дело, то мы используем подводного робота, чтобы изучить их вблизи и выяснить, идет ли речь о повреждении или помехе сигнала», — сказал Арикас.
«Хотя со времен крушения «Эстонии» неоднократно проводились различные исследования, современные технология и программное обеспечение позволяют составить более подробную и точную картину, а также ответить на вопросы о том, что произошло и почему именно так, - сказал Арикас. - Например, с помощью 3D-сканера мы можем найти сварные швы парома, их расположение и размер. На то, чтобы получить эту информацию, требуется время, но уровень детализации крайне высок».