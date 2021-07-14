Фото ⟩ Водитель плохо себя почувствовала и врезалась в дерево
Сегодня вечером в Харьюмаа женщина средних лет врезалась на машине в дерево. По предварительным данным, ей стало плохо за рулем.
Сегодня вечером в Харьюмаа женщина средних лет врезалась на машине в дерево. По предварительным данным, ей стало плохо за рулем.
Сегодня в 17:39 полиция получила сообщение о том, что автомобиль Peugeot, за рулем которого была 51-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево на Старо-Тартуском шоссе у поселка Пеэтри в волости Раэ.
По предварительным данным, женщине стало плохо, что могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
О женщине позаботилась скорая помощь. Подробности аварии в настоящее время выясняются на месте происшествия.