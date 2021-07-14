Фото ⟩ Водитель плохо себя почувствовала и врезалась в дерево

Сегодня в 17:39 полиция получила сообщение о том, что автомобиль Peugeot, за рулем которого была 51-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево на Старо-Тартуском шоссе у поселка Пеэтри в волости Раэ.