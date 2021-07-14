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  • Водитель плохо себя почувствовала и врезалась в дерево

Фото ⟩ Водитель плохо себя почувствовала и врезалась в дерево

Сегодня вечером в Харьюмаа женщина средних лет врезалась на машине в дерево. По предварительным данным, ей стало плохо за рулем.

Сегодня в 17:39 полиция получила сообщение о том, что автомобиль Peugeot, за рулем которого была 51-летняя женщина, вылетел с дороги и врезался в дерево на Старо-Тартуском шоссе у поселка Пеэтри в волости Раэ.

По предварительным данным, женщине стало плохо, что могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

О женщине позаботилась скорая помощь. Подробности аварии в настоящее время выясняются на месте происшествия.

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