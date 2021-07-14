Государство до конца года продлит кризисные меры KredEx
Правительство на заседании в четверг обсудит предложение о конца этого года продлить кризисные меры KredEx.
Правительство на заседании в четверг обсудит предложение о конца этого года продлить кризисные меры KredEx.
На кабинетном совещании 4 марта было решено продлить кризисные меры SA KredEx до 30 июня, последнего срока принятия обязательств, передала пресс-служба правительства. Министерство экономики и коммуникаций предлагает продлить применение кризисных мер KredEx до конца 2021 года. В течение этого периода можно будет также на основании временных правил госпомощи предлагать предприятиям кредиты и поручения на льготных условиях.
Министерство также считает необходимым оставить не использованные пока средства дополнительного бюджета на 2020 год в резерве для применения новых стимулирующих экономику мер. Подробные предложения по использованию резервных средств правительству представят во второй половине 2021 года.