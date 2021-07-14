На юге Эстонии горит торфяное болото

Когда спасатели прибыли на место, размер очага пожара первоначально оценивался примерно в полгектара. «Поскольку дым в настоящее время покрывает зону пожара, трудно определить точную площадь. На место прибудет дрон, который сможет определить точную площадь», - сказал представитель Ляэнеского спасательного центра через полчаса после получения вызова.

По словам спасателей, зона распространения огня находится в зоне торфяника и движется в сторону озера, на лесной ландшафт пожар не распространился.

К счастью, погода безветренная и поэтому нет опасности, что пожар быстро распространится. На происшествие отреагировали профессиональные спасатели Лихула, Мярьямаа, Пярну, Пярну-Яагупи и Тыстамаа, а также волонтеры-спасатели Аре.