Шестой день исследований парома «Эстония» ознаменовался находкой, вызвавшей глубокое замешательство: рампа, которая и при создании норвежского документального фильма 2019 года, и на видео официального погружения 1994 года была закрыта, теперь была найдена полностью оторванной. По действующему до сих пор официальному рапорту (JAIC 1994-1997), рампа визора приоткрыта всего на метр. Ранее именно закрытая рампа называлась в качестве причины, по которой нельзя зайти на автомобильную палубу.

Для подписчиков

Робот погружался два раза, обзор с погрузившегося в морские глубины аппарата, естественно, сохранили. Руководитель исследования и глава Эстонского центра расследований в области безопасности (OJK) Рене Арикас подтвердил Postimees, что рампа визора лежит на правом борту, частично опираясь на корпус судна. «Можно увидеть внутренность автомобильной палубы, где на потолке много различных материалов», - добавил он.