Фото ⟩ В Пярнуском парке поселилось очаровательное семейство слонов

Впервые слоны появились на Пярнуском пляже в пятидесятых годах прошлого века, когда сначала на пляже был установлена одна деревянная горка в виде слона, а потом еще одна. Со временем древесина стала портиться из-за морской воды, и животные решили покинуть пляж.

Слон снова появился на пляже в 2013 году, когда отмечалось 175-летие курорта Пярну. Городской садовник Ану Нурмесалу заметила, что слону в воде одиноко, и пригласила в пляжный парк еще троих животных. «Слоны останутся в парке. Зимой я хотела бы украсить их елочными игрушками, а к следующему лету вокруг слоновьего семейства появится цветочный газон», — рассказала Нурмесалу.