Чт, 15.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Центр крови ждет доноров с 0 негативной, а также А и В негативными группами крови

Центр крови ждет доноров с 0 негативной, а также А и В негативными группами крови

Центр крови нуждается в донорах. ФОТО: Mihkel Maripuu

Региональная больница ждет доноров. Критический ситуация является по 0 негативной группе, также ждут людей с А и В негативными группами.

Региональная больница и в период отпусков напоминает людям, что потребность больницы в крови сохраняется, и сейчас сложилась критическая ситуация с конкретными группами, поэтому доноров очень ждут в центре крови.

Донором может быть здоровый, отдохнувший и поевший человек, с весом более 50 килограммов и в возрасте 18-60 лет.

Забронировать время для сдачи крови можно здесь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back