Центр крови ждет доноров с 0 негативной, а также А и В негативными группами крови
Региональная больница ждет доноров. Критический ситуация является по 0 негативной группе, также ждут людей с А и В негативными группами.
Региональная больница ждет доноров. Критический ситуация является по 0 негативной группе, также ждут людей с А и В негативными группами.
Региональная больница и в период отпусков напоминает людям, что потребность больницы в крови сохраняется, и сейчас сложилась критическая ситуация с конкретными группами, поэтому доноров очень ждут в центре крови.
Донором может быть здоровый, отдохнувший и поевший человек, с весом более 50 килограммов и в возрасте 18-60 лет.
Забронировать время для сдачи крови можно здесь.