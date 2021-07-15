ВОЗ: мир находится на начальном этапе третьей волны коронавируса
Глава Всемрной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.
Глава Всемрной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.
"По мере того, как в Европе и Северной Америке росли показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение числа заражений и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны", - сказал он в приветственном слове участникам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.
По словам главы ВОЗ, уже месяц почти во всем мире растет число случаев заболевания Covid-19. После 10 недель снижения смертность снова растет, а вирус продолжает мутировать.
"В настоящее время вариант дельта распространен более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если уже не стал", - сказал Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ продолжает наблюдать шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин. Многие страны до сих пор не получили ни одной вакцины, а большинство не получило достаточного количества доз.
В рамках глобального механизма Covax поставлено более 100 миллионов доз, но масштабы поставок слишком малы, добавил глава ВОЗ.