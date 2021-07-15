Силы обороны готовятся к вакцинации призывников

«Наш опыт во время предыдущей вспышки коронавируса показал, что каждый десятый призывник заболел, и в результате многие были помещены в карантин, что пагубно сказалось на обучении», - сказал заведующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. «Мы не можем допустить повторения этой ситуации, поэтому готовы вакцинировать всех призывников».

Силы обороны будут вакцинировать всех невакцинированных призывников, поступающих в июле, мРНК-вакцинами. Вакцинация важна для каждого военнослужащего, поскольку безопасная рабочая среда зависит от вклада всех людей. Цель Сил обороны - обеспечить максимальную вакцинацию призывников, военнослужащих и служащих, чтобы они могли как можно лучше выполнять свою главную задачу - защищать Эстонское государство.

«Подчеркиваю, что все действующие военнослужащие и другие сотрудники, которые подвергаются риску заразить своих соратников в случае болезни, должны быть вакцинированы для обеспечения боеспособности Сил обороны», - добавил генерал-лейтенант Херем.

По словам штабного офицера медицинской службы Генерального штаба Сил обороны майора Эль Юргенсона, у них поставлена ​​цель: все специалисты должны получить хотя бы одну дозу вакцины не позднее 25 июля.

«В настоящее время распространение болезни снова увеличивается, особенно среди молодежи. Предложение Сил обороны, - это очень хорошая возможность сделать прививку от болезни и добавляет уверенности как профессионалам, так и всей команде, что распространение COVID в Силах обороны будет очень ограниченным, и молодые люди не будут болеть», - добавил майор Юргенсон.

Силы обороны провели анализ рисков и определили позиции, где существует риск инфекции, и необходима вакцинация. В настоящее время 76 процентов людей в Силах обороны вакцинированы хотя бы одной дозой. Уровень вакцинации во всех ведомствах Минобороны составляет 72-93 процента.

При отказе от вакцинации следует учитывать национальные ограничения. Кроме того, приказом командующего Силами обороны могут быть введены дополнительные ограничения на прохождение службы, а также на передвижение на территорию воинской части и за ее пределы с целью предотвращения распространения заболевания. Невакцинированные лица должны проходить тестирование на COVID-19 после каждого выхода из воинской части.