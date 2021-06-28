Коронавирус подтвержден у 64 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 31 человека. Из них 22 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавилось семь, в Пярнумаа — шесть, в Выру- и Ярвамаа — по четыре, в Ляэне-Вирумаа — три, в Ида-Вирумаа — два, в Ляэне-, в Рапла- и на Сааремаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае четырех положительных тестов место проживания в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 45 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,3%.

За сутки в больницах не было открыто ни одной истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 15 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 60 лет, из них пять человек (33%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 7143 дозы вакцины, всего было вакцинировано 590 115 человек и 506 135 человек завершил курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).