Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос
Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic и платформа для сбора средств Omaze начали розыгрыш двух билетов на суборбитальный коммерческий полет, пишет ERR.
Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic и платформа для сбора средств Omaze начали розыгрыш двух билетов на суборбитальный коммерческий полет, пишет ERR.
Розыгрыш проводится до 1 сентября. Победитель, а это будет один человек, которому достанутся сразу два билета, будет объявлен, ориентировочно, 29 сентября.
Участие в розыгрыше бесплатное, но шансы на победу можно повысить, пожертвовав от 10 до 100 долларов, которые направят на благотворительные цели.
Помимо самого полета, запланированного на 2022 год, победителю розыгрыша обещают трансфер, номер в отеле и персональную экскурсию по космодрому с Ричардом Брэнсоном.