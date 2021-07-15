Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос

Розыгрыш проводится до 1 сентября. Победитель, а это будет один человек, которому достанутся сразу два билета, будет объявлен, ориентировочно, 29 сентября.

Участие в розыгрыше бесплатное, но шансы на победу можно повысить, пожертвовав от 10 до 100 долларов, которые направят на благотворительные цели.