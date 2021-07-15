Еще три острова Таиланда начали принимать вакцинированных туристов

Так, остров Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе вновь начинают принимать иностранных туристов. Пхукет открылся для туристов, прошедших вакцинацию, еще 1 июля. Туристам более не нужно проходить карантин в отеле на острове, но при этом они не могут уезжать с Пхукета в течение двух недель.

В рамках новых правил вакцинированные туристы могут приезжать на Самуи, но они должны оставаться на острове как минимум неделю. Однако выходить из отеля они могут только на четвертый день после приезда.

У туристов, приезжающих на Пханган и Тау, попросят отрицательный ПЦР-тест после первой недели пребывания на островах.

В Бангкоке и девяти провинциях страны действуют ужесточенные ограничения, в том числе комендантский час и запрет на собрания группами более пяти человек.