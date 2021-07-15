Выбирайте, Лазурный берег или Сицилия: покупаем жилье на юге

Италия

Квартира на побережье Сицилии

ФОТО: REDA&CO

В Италии большой выбор недвижимости на любой вкус и кошелек. К примеру, на Сицилии, в Палермо, стоимость жилья варьируется от 1200 до 2300 евро за 1 м2. В небольшой приморской деревне Портичелло за 111 600 евро можно приобрести квартиру площадью 135 м2 с пятью комнатами, двумя ванными и балконом в десяти минутах ходьбы до моря.

Франция

Дом в деревне недалеко от Лазурного Берега

ФОТО: Доминик Бутен

В Тулоне, на юге Франции, в среднем квадратный метр в центре города обойдется в 5400 евро, а на окраине — в 2600. В коммуне Ле-Люк в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег можно приобрести реконструированный деревенский дом площадью 80 м2 за 113 900 евро. В доме есть две спальни, кухня, кабинет, гостиная и ванная комната. В часе езды на автомобиле — Тулон и Лазурный Берег.

Турция

Квартира в закрытом ЖК с бассейном

ФОТО: Prian

На вторичном рынке Турции есть варианты и за 25 000 –30 000 евро, но в довольно старых домах, качество строительства которых уже не соответствует современным стандартам. За 40 000 –50 000 евро можно найти симпатичный и комфортный дом.

Если покупатель располагает бюджетом в 120 000 евро, то за эту сумму в Анталии можно приобрести квартиру в новом закрытом комплексе с бассейном, сауной, хаммамом, спортивными площадками рядом с морем.

Болгария

Дом в охраняемом поселке

ФОТО: bolgariadom.com

В болгарском Бургасе средняя стоимость квадратного метра в центре города составляет всего 1000 евро, а на окраине города — вообще 660 евро. По данным аналитиков, в пригороде Бургаса Кошарице, в закрытом коттеджном поселке в трех км от моря можно купить за 111 600 евро меблированный дом площадью 212 м2 с четырьмя спальнями.

В коттеджном поселке есть бассейн, сад, парковочные места, круглосуточно работает охрана.

Греция

Апартаменты с большим балконом

ФОТО: Savills

Средняя стоимость квадратного метра жилья в поселке Кассандра на полуострове Халкидики составляет 2500 евро. Так, за 148 000 евро можно купить апартаменты площадью 67 м2 в 350 м от пляжа.

В квартире есть кондиционер, кухонная мебель с техникой. На территории участка имеется сад, газон, место для барбекю. Для каждой квартиры предусмотрено парковочное место. И балкон площадью в полквартиры - 35 м2.

Испания

Бокс рядного дома с бассейном

ФОТО: alegria-realestate.com

Если рассматривать жилье на юго-восточном побережье Испании, то расценки здесь сильно варьируются в зависимости от места расположения недвижимости. Например, в популярной Торревьехе квадратный метр обойдется в 1400 евро на окраине города и в 1900 в центре.