Выбирайте, Лазурный берег или Сицилия: покупаем жилье на юге
Какую жилую недвижимость можно приобрести на морском побережье южной Европы по вполне доступной для жителя Эстонии цене, рассказывает Realty.RBC.
Какую жилую недвижимость можно приобрести на морском побережье южной Европы по вполне доступной для жителя Эстонии цене, рассказывает Realty.RBC.
Квартира на побережье Сицилии
В Италии большой выбор недвижимости на любой вкус и кошелек. К примеру, на Сицилии, в Палермо, стоимость жилья варьируется от 1200 до 2300 евро за 1 м2. В небольшой приморской деревне Портичелло за 111 600 евро можно приобрести квартиру площадью 135 м2 с пятью комнатами, двумя ванными и балконом в десяти минутах ходьбы до моря.
Дом в деревне недалеко от Лазурного Берега
В Тулоне, на юге Франции, в среднем квадратный метр в центре города обойдется в 5400 евро, а на окраине — в 2600. В коммуне Ле-Люк в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег можно приобрести реконструированный деревенский дом площадью 80 м2 за 113 900 евро. В доме есть две спальни, кухня, кабинет, гостиная и ванная комната. В часе езды на автомобиле — Тулон и Лазурный Берег.
Квартира в закрытом ЖК с бассейном
На вторичном рынке Турции есть варианты и за 25 000 –30 000 евро, но в довольно старых домах, качество строительства которых уже не соответствует современным стандартам. За 40 000 –50 000 евро можно найти симпатичный и комфортный дом.
Если покупатель располагает бюджетом в 120 000 евро, то за эту сумму в Анталии можно приобрести квартиру в новом закрытом комплексе с бассейном, сауной, хаммамом, спортивными площадками рядом с морем.
Дом в охраняемом поселке
В болгарском Бургасе средняя стоимость квадратного метра в центре города составляет всего 1000 евро, а на окраине города — вообще 660 евро. По данным аналитиков, в пригороде Бургаса Кошарице, в закрытом коттеджном поселке в трех км от моря можно купить за 111 600 евро меблированный дом площадью 212 м2 с четырьмя спальнями.
В коттеджном поселке есть бассейн, сад, парковочные места, круглосуточно работает охрана.
Апартаменты с большим балконом
Средняя стоимость квадратного метра жилья в поселке Кассандра на полуострове Халкидики составляет 2500 евро. Так, за 148 000 евро можно купить апартаменты площадью 67 м2 в 350 м от пляжа.
В квартире есть кондиционер, кухонная мебель с техникой. На территории участка имеется сад, газон, место для барбекю. Для каждой квартиры предусмотрено парковочное место. И балкон площадью в полквартиры - 35 м2.
Бокс рядного дома с бассейном
Если рассматривать жилье на юго-восточном побережье Испании, то расценки здесь сильно варьируются в зависимости от места расположения недвижимости. Например, в популярной Торревьехе квадратный метр обойдется в 1400 евро на окраине города и в 1900 в центре.
К примеру, там можно приобрести половину парного дома площадью 90 м2 с тремя спальнями и ванными комнатами за 111 600 евро. В распоряжении жильцов сад и бассейн.