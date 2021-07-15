Пациент об адской жаре в Пярнуской больнице: боялась, что упаду в обморок
Когда идешь по стеклянному коридору Пярнуской больницы, складывается ощущение, что идешь под лучами палящего солнца – невероятно жарко, движения воздуха нет. И жительница Пярну Пилле (полное имя редакции известно, но по желанию женщины оно не раскрывается), что свалится в больничном коридоре без сознания, поскольку нехватка воздуха и жара были слишком сильными. У Pärnu Postimees возник вопрос: в больнице, куда приходят люди со слабым здоровьем, не работает система вентиляции?