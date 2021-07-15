Пациентка об адской жаре в Пярнуской больнице: я боялась, что упаду в обморок

«В помещениях радиологии все было замечательно, прохладно, но когда заходишь в коридор, жара сбивает с ног», - сказала Пилле, которая в прошлый четверг ходила в Пярнускую больницу на рентген. Еще Пилле нужно было зайти в отделение восстановительной терапии, а для этого пришлось преодолеть стеклянный коридор, в котором были открыты отдельные большие окна. Пилле признала, что от них не было никакого толку, поскольку солнце еще больше нагревало помещение. «В R-киоске я смогла купить бутылку воды, стало полегче, но воздуха все равно не хватало, боялась, что упаду в обморок, - отметила пациентка. – К счастью, скоро меня забрали на машине домой, где я смогла отлежаться».

Было ли другим так же жарко или плохо, Пилле не знает, поскольку, когда она проходила через эти коридоры, других пациентов не встретила. Но вчера в редакционный ящик пришло анонимное письмо, в котором утверждалось, что в родильном отделении уже давно царит адская жара. «Дети с матерями находятся в палатах голые, воздуха нет», - описали ситуацию в письме.

По словам руководителя административной службы Пярнуской больницы Яна Пыллусте, все здание оснащено оборудованием принудительной вентиляции и охлаждения, которые обеспечивают циркуляцию свежего воздуха: «Это означает, что нехватки воздуха в больнице нет. Проблем в слишком горячем воздухе снаружи, который попадает внутрь помещений, и солнечном излучении». Система охлаждения работает на предельной мощности, а значит, возникают и сбои: «В больнице круглосуточно дежурят техники, и сбои устраняются настолько быстро, насколько это возможно. Для смягчения летней жары на крыше имеются всевозможные вспомогательные средства: отражающие солнечные лучи руло, селективные стекла на окнах, вентиляторы в помещениях. К счастью, летом в больнице меньше пациентов, что позволяет размещать больных в те палаты, где влияние солнечных лучей меньше».