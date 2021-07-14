Фото ⟩ Благодать! На Сааремаа продается недвижимость для большой семьи, а, возможно, и для бизнеса

Два дома на одном участке или земельный участок площадью 7383 м2 в двумя домами? Считайте, как хотите, это в любом случае заманчивое предложение.

ФОТО: KV.EE

Дом на Тулеторни, 6 был построен в 1984 году. Четырехкомнатный дом отремонтирован и готов для встречи с новыми хозяевами. В доме площадью 93 м2 три спальни, гардеробная, кухня, душевая и туалет.

ФОТО: KV.EE

В находящемся на Тулеторни, 6/1 доме тоже четыре комнаты, открытая кухня, три санузла с душевыми и туалетами, а также баня с электронагревателем.

ФОТО: KV.EE

На участке растут яблони, сливы, вишни, смородина, крыжовник, малина и клубника. Также здесь есть пруд с кувшинками и карпами и даже небольшое поле для гольфа.

ФОТО: KV.EE