Видео ⟩ В Германии после наводнения пропали без вести 60 человек, шестеро погибли

Власти объявили чрезвычайное положение. "Буря сильно ударила по нашей стране. Я переживаю вместе со всеми, кто сейчас в опасности", - сказала министр-председатель Рейнланд-Пфальца Малу Драйер в официальном Twitter правительства федеральной земли.

По сообщению полиции, четверо погибших были обнаружены в общине Шульд в районе Арвайлер, который находится в Рейнланд-Пфальце. Точные обстоятельства их смерти пока неизвестны: тела были обнаружены в разных местах. Еще один погибший найден в затопленном подвале собственного дома в районе Уна федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

За ночь в результате сильного и продолжительного дождя обрушилось шесть домов, еще несколько строений находится под угрозой обрушения. В некоторых из них люди до сих пор ждут помощи. Подобраться к ним сложно, в связи с чем запланированы спасательные операции с воздуха.

Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. По прогнозу, в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов.