Много фото ⟩ На чем сэкономить при покупке или заказе новой кухни
Часто покупатели кухонь хотят выгадать на мелочах: корзинах, органайзерах, поворотно-выдвижных конструкциях — полагая, что все это не так уж и важно. Зато фасады заказывают с размахом — это же лицо кухни! На практике уже через пару месяцев внешний вид кухонных шкафов перестают заботить хозяев. А вот хлопающие дверцы, неудобно расположенные полки и вечно теряющиеся в ящиках консервные ножи и штопоры раз за разом вызывают все больше раздражения, пишет Houzz.
1. На ящиках вместо полок
Выдвижные ящики обойдутся дороже шкафов с обычными полками. Но тут есть резон переплатить, ведь речь идет о тысяче ежедневных движений: выдвинуть ящик и найти искомое куда проще, чем, согнувшись, копаться в нижней тумбочке. Поверьте, о том, что стоит в недрах шкафа на полке, вы забудете уже через пару недель. Забудете — значит, не будете пользоваться. Вы ведь мечтаете о кухне, как о складе ненужных вещей?