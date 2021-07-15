Много фото ⟩ На чем сэкономить при покупке или заказе новой кухни

Часто покупатели кухонь хотят выгадать на мелочах: корзинах, органайзерах, поворотно-выдвижных конструкциях — полагая, что все это не так уж и важно. Зато фасады заказывают с размахом — это же лицо кухни! На практике уже через пару месяцев внешний вид кухонных шкафов перестают заботить хозяев. А вот хлопающие дверцы, неудобно расположенные полки и вечно теряющиеся в ящиках консервные ножи и штопоры раз за разом вызывают все больше раздражения, пишет Houzz.