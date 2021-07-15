Чт, 15.07.2021
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Много фото ⟩ На чем сэкономить при покупке или заказе новой кухни

Кухня. Снимок иллюстративный. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Часто покупатели кухонь хотят выгадать на мелочах: корзинах,  органайзерах, поворотно-выдвижных конструкциях — полагая, что все это не так уж и важно. Зато фасады заказывают с размахом — это же лицо кухни! На практике уже через пару месяцев внешний вид кухонных шкафов перестают заботить хозяев. А вот хлопающие дверцы, неудобно расположенные полки и вечно теряющиеся в ящиках консервные ножи и штопоры раз за разом вызывают все больше раздражения, пишет Houzz.

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НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ НЕ СТОИТ

1. На ящиках вместо полок
Выдвижные ящики обойдутся дороже шкафов с обычными полками. Но тут есть резон переплатить, ведь речь идет о тысяче ежедневных движений: выдвинуть ящик и найти искомое куда проще, чем, согнувшись, копаться в нижней тумбочке. Поверьте, о том, что стоит в недрах шкафа на полке, вы забудете уже через пару недель. Забудете — значит, не будете пользоваться. Вы ведь мечтаете о кухне, как о складе ненужных вещей?
 
 
Ann Kalkova
2. На встроенной технике
Встраиваемые модели бытовой техники для кухни могут оказаться дороже отдельно стоящих аналогов. Зато они дают возможность сделать кухню удобнее.

Духовой шкаф можно встроить в колонну на уровне глаз и не нужно будет нагибаться, чтобы достать тяжелый горячий противень; маленькие дети случайно не смогут открыть работающую духовку. Варочную панель можно установить в любом удобном месте, даже вынести на остров.
 
 
Встроенные холодильник, стиральная и посудомоечная машины займут меньше места и не будут привлекать к себе лишнего внимания за фасадами шкафов.

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3. На рациональных внутренностях, особенно для углового шкафчика
Самая распространенная  планировка кухни — угловая. Составить уголок можно несколькими способами, в том числе используя специальные угловые шкафы. Они хоть и делают гарнитур дороже, зато крайне эффективно задействуют пространство угла.
 
 
Кухни Вилладжио
Чтобы угловой шкаф отработал на сто процентов, ему нужна специальная начинка, на которую тоже есть смысл потратиться: выездные полки и карусели позволят втиснуть в угол много полезных вещей, и, что немаловажно, — легко их оттуда извлечь. 
 
 
PremiumLife
4. На фурнитуре и органайзерах внутри ящика
Разделители и органайзеры для ящиков — вещь очень полезная. Именно они помогают поддерживать порядок в бесконечном кухонном хозяйстве. Эти устройства, как правило,  сами по себе недороги, но если посчитать, сколько их понадобится во все ящики — получается солидная сумма.
 
 
Елена Дементьева
Фурнитура для шкафов и ящиков — демпферы, мягко закрывающие дверцы, балансиры, позволяющие держать их открытыми при полной загрузке (и не вываливать содержимое на ноги хозяйке) — все эти устройства стоят приличных денег. И, тем не менее, на этой категории мы бы тоже не рекомендовали экономить. Оснастить шкафы необходимым по минимуму — точно стоит. Попробуйте сэкономить на бренде: выбирайте не самого известного итальянского или немецкого производителя кухонных петель, а, скажем, польский или белорусский аналог.
марианна
 
 
5. На подсветке
Хорошее освещение рабочей зоны — залог безопасности и удобства. Подсветка особенно важна, если кухня расположена в углу, около глухой стены. Естественный свет и верхнее освещение оказываются у хозяйки за спиной, а нависающие сверху шкафы бросают тень на рабочую зону.
 
 
Настя Клочко
Если не позаботиться заранее о грамотном встроенном освещении, доделать его позже будет куда труднее — одни новые электроточки гарантируют ворох хлопот. Тут выручат только светодиоды, а они — недешевы. Подумайте о возможных вариантах подсветки кухни заранее и, возможно, вам удастся немного сэкономить на цене устанавливаемых светильников.

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