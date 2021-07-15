ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол Евро-2020
УЕФА объявил результаты голосования за лучший гол Евро-2020. Таковым был признан невероятный удар нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в матче группового этапа (2:0).
УЕФА объявил результаты голосования за лучший гол Евро-2020. Таковым был признан невероятный удар нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в матче группового этапа (2:0).
Игрок "Байера" забил с 45,5 метра - это самый дальний гол на чемпионате Европы с тех пор, как ведётся современная статистика, то есть с 1980 года.
Всего на Евро-2020 Патрик Шик забил 5 мячей и наряду с Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира.
Также в тройку лучших голов турнира по версии УЕФА вошли удар Поля Погба в матче 1/8 финала Франция - Швейцария и мяч Луки Модрича в игре группового этапа Хорватия - Шотландия.