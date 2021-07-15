Чт, 15.07.2021
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Песков: России и ЕС придется обсуждать тему взаимного признания вакцин от COVID-19

Дмитрий Песков. ФОТО: Sergei Bobylev

России и ЕС придется обсуждать тему взаимного признания вакцин от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема взаимного признания вакцин - это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придется обсуждать", - сказал Песков журналистам в четверг.

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