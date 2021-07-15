Исследованию останков «Эстонии» мешают необъяснимые помехи

Сигналу 3D-сонара стали препятствовать какие-то помехи, причину которых до сих пор не удалось установить. Если обычно картинку с 3D-сканера должно быть видно на расстоянии 50-75 метров, то в данном случае видимость составляла всего 20 метров. Помеха может быть связана с передатчиками исследовательских кораблей или другим сильным сигналом, поступающим откуда-то извне.