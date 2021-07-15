IKEA делала детскую мебель из незаконно вырубленной российской сосны
Активисты-экологи утверждают, что IKEA использовала для изготовления своей продукции незаконно вырубленную в охраняемых лесах древесину, передает Kodustiil.
Активисты-экологи утверждают, что IKEA использовала для изготовления своей продукции незаконно вырубленную в охраняемых лесах древесину, передает Kodustiil.
Группа экологических активистов Earthsight обвиняет партнеров шведской мебельной компании в незаконных рубках и уничтожении лесов в коммерческих целях. По данным группы, компания последние десять лет производит детскую мебель из древесины заповедных лесов России.
В отчете британской некоммерческой организации Eartsight говорится, что серия детской мебели SUNDVIK, в которую входят стулья, столы, кровати, платяные шкафы и кукольный домик, скорее всего, изготовлена из нелегально добытой древесины. При этом, по словам активистов, предметы серии SUNDVIK раскупают каждые две минуты по всему миру.
«Злоупотреблениям лесной промышленности не следует давать зеленый свет ни здесь, ни где-либо еще в мире. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация не изменится», — сказал представитель компании.