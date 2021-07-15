Чт, 15.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • IKEA делала детскую мебель из незаконно вырубленной российской сосны

IKEA делала детскую мебель из незаконно вырубленной российской сосны

Коллекция детской мебели SUNDVIK от IKEA. ФОТО: Ikea

Активисты-экологи утверждают, что IKEA использовала для изготовления своей продукции незаконно вырубленную в охраняемых лесах древесину, передает Kodustiil.

Группа экологических активистов Earthsight обвиняет партнеров шведской мебельной компании в незаконных рубках и уничтожении лесов в коммерческих целях. По данным группы, компания последние десять лет производит детскую мебель из древесины заповедных лесов России.

В своем отчете экологические активисты считают, что IKEA, как покупатель древесины, прямо ничего плохого не сделала. С другой стороны, партнеров и поставщиков IKEA обвиняют в уничтожении более четырех миллионов охраняемых сосен.

В отчете британской некоммерческой организации Eartsight говорится, что серия детской мебели SUNDVIK, в которую входят стулья, столы, кровати, платяные шкафы и кукольный домик, скорее всего, изготовлена ​​из нелегально добытой древесины. При этом, по словам активистов, предметы серии SUNDVIK раскупают каждые две минуты по всему миру.

Представитель IKEA сообщил Daily Mail, что компания прекратила сотрудничество с сомнительным российским поставщиком в начале этого года и с тех пор избегает закупок древесины как из Сибири, так и с Дальнего Востока.

«Злоупотреблениям лесной промышленности не следует давать зеленый свет ни здесь, ни где-либо еще в мире. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация не изменится», — сказал представитель компании.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back