IKEA делала детскую мебель из незаконно вырубленной российской сосны

Группа экологических активистов Earthsight обвиняет партнеров шведской мебельной компании в незаконных рубках и уничтожении лесов в коммерческих целях. По данным группы, компания последние десять лет производит детскую мебель из древесины заповедных лесов России.

В своем отчете экологические активисты считают, что IKEA, как покупатель древесины, прямо ничего плохого не сделала. С другой стороны, партнеров и поставщиков IKEA обвиняют в уничтожении более четырех миллионов охраняемых сосен.

В отчете британской некоммерческой организации Eartsight говорится, что серия детской мебели SUNDVIK, в которую входят стулья, столы, кровати, платяные шкафы и кукольный домик, скорее всего, изготовлена ​​из нелегально добытой древесины. При этом, по словам активистов, предметы серии SUNDVIK раскупают каждые две минуты по всему миру.

Представитель IKEA сообщил Daily Mail, что компания прекратила сотрудничество с сомнительным российским поставщиком в начале этого года и с тех пор избегает закупок древесины как из Сибири, так и с Дальнего Востока.