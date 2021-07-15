Представитель родственников погибших на «Эстонии»: кажется, что шведы все время немного больше в курсе, чем мы

«К сожалению, изучить первоначальную ситуацию сегодня уже невозможно. Я надеюсь, что современные технологии и наши специалисты все выяснят», - отметил Хеллерма.

Поскольку во время предыдущих погружений к остову парома «Эстония» носовая аппарель была на своем месте, вчерашнее открытие, безусловно, вызывает вопросы. «Но так как у меня нет толковой версии, в настоящее время я открыт для исследований с использованием самых современных технологий. Прежде всего, конечно, необходимо выяснить, является ли отделение рампы визора результатом человеческой деятельности или чем-то иным. Это открытие смешало карты», - признал Хеллерма.