Представитель родственников погибших на «Эстонии»: кажется, что шведы все время немного больше в курсе, чем мы
По словам представителя родственников погибших на пароме «Эстония» Райво Хеллерма, новость об открытой рампе визора смешала карты.
По словам представителя родственников погибших на пароме «Эстония» Райво Хеллерма, новость об открытой рампе визора смешала карты.
«К сожалению, изучить первоначальную ситуацию сегодня уже невозможно. Я надеюсь, что современные технологии и наши специалисты все выяснят», - отметил Хеллерма.