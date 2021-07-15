В Хааберсти ищут самый красивый сад района

По словам заместителя старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, цель конкурса – наградить тех, чьей личный вклад помогает сделать район красивее и привлекательнее. «Ухоженные и красивые сады и дворы доставляют удовольствие не только их владельцам, но и другим жителям и гостям района. В том числе украшают район в общем», - сказал Сильянов, уточнив, что конкурс также поможет вдохновить других владельцев недвижимости облагородить и привести в порядок свои участки.

«Самый красивый сад из представленных выберет комиссия, которая оценит общее благоустройство сада или двора, озеленение, целостность композиции и такие детали, как ограда, освещение и прочие детали. Оценивается стиль, оригинальность и находчивость», - пояснил заместитель старейшины.

Для участия в конкурсе нужно прислать не менее трех фотографий своего сада или двора на электронную почту Haabersti@tallinnlv.ee. Также нужно указать, где этот сад находится, имя и адрес конкурсанта. Если на конкурс выставляется не свой участок, то нужно получить согласие владельца недвижимости.