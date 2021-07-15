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  • Игроки сборной Англии получили более 12 000 оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро

Игроки сборной Англии получили более 12 000 оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро

Болельщики сборной Англии. ФОТО: Joel Goodman

Игрокам сборной Англии прислали 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях за время проведения Евро-2020, пишет Sports.

Сообщения, написанные в Twitter и Instagram, содержали оскорбительные комментарии о расовой и этнической принадлежности игроков, религии, сексуальной ориентации, а также угрозы в адрес футболистов и членов их семей.

По данным аналитической компании Crisp, сообщения были написаны с 10 тысяч аккаунтов. Это эквивалентно 3% пользователей, писавших сообщения английским футболистам во время Евро.

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