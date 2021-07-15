Больница. ФОТО: Stanislav Krasilnikov / TASS

В России третий день подряд обновляется рекорд смертности от Covid-19, Роструд разрешил отстранять от работы без сохранения зарплаты непривитых от коронавируса сотрудников, а российский МИД подтвердил, что иностранные граждане, прошедшие вакцинацию, также смогут получить QR-код. Эти и другие новости - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Рекордная смертность

Третий день подряд в России обновляется максимум смертей от Covid-19 за время пандемии: за минувшие сутки от коронавируса в стране скончался 791 человек.

В Санкт-Петербурге умерли 108 пациентов с Covid-19, в Москве - 101, в Иркутской области - 33.

Число новых случаев Covid-19 за минувшие сутки в России составило 25 293. Из них в Москве - 5237, Подмосковье - 2444, Санкт-Петербурге - 1954.

Непривитых разрешили отстранять от работы даже на удаленке

Роструд разрешил отстранять от работы без сохранения зарплаты непривитых от коронавируса сотрудников. Речь идет в том числе о тех, кто работает удаленно и не имеет при этом медицинского отвода от вакцинации.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации, которые были предусмотрены в каждом регионе. Отстранение от работы может действовать до окончания пандемии.

Перед тем как принять решение об отстранении от работы, работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации.

В Москве истек срок вакцинации работников первым компонетом

В четверг, 15 июля, в Москве истекает срок, к которому первым компонентом препарата от коронавируса должны быть привиты 60% сотрудников ряда сфер экономики. Данные о вакцинации сотрудников работодатели должны были загрузить в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.

В середине июня московские власти распорядились, чтобы к 15 июля первым компонентом вакцины были привиты 60% сотрудников работников сфер услуг, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий. В перечень также входят госслужащие и работники организаций, подведомственных органам исполнительной власти.

Вторым компонентом вакцины они, согласно распоряжению, должны будут привиться к 15 августа.

За невыполнение распоряжения работодателей могут оштрафовать на сумму 1 млн рублей или приостановить работу компании сроком до трех месяцев. Уже с сегодняшнего дня могут начаться проверки компаний.

В Ассоциации компаний розничной торговли ранее высказывали опасения по поводу того, что ритейлеры не смогут к указанному сроку привить 60% работников. По оценкам ассоциации, еще неделю назад было привито не более 30% сотрудников компаний розничной торговли.

Москва стала первым российским регионом, который ввёл обязательную вакцинацию отдельных категорий работников.

МИД России: привитые иностранцы получат QR-код

Российский МИД сообщил, что иностранные граждане, прошедшие вакцинацию, также смогут получить QR-код. Об этом сообщил посол Словении в России Бранко Раковец.

«На предыдущей неделе мы получили ноту МИД России о том, что это (получение QR-кода) уже возможно. С нотой ознакомлены все сотрудники посольства, и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода», - сказал Бранко Раковец агентству РИА Новости.

По его словам, многие сотрудники посольства Словении в России уже сделали прививку, однако ряд сотрудников дипмиссии пока не принял решение о вакцинации.

В Москве с 28 июня кафе и рестораны могут посещать только прошедшие вакцинацию, либо переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев, жители и гости столицы. Подтверждать статус посетители должны с помощью специального QR-кода.