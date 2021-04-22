Картина дня: изучение останков парома «Эстония», ужесточение правил въезда и повышение уровня риска распространения коронавируса

На Эстонию надвигается еще и облако сахарской пыли

В сторону Эстонии движется облако пыли из Сахары, которую на Западе и Юго-Западе Эстонии стоит ожидать уже сегодня вечером, сообщил Postimees синоптик Кайро Кийтсак.

Коронавирус подтвержден у 64 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6774 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 64, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...

Физиотерапевта, изнасиловавшего находившуюся в беспомощном состоянии женщину, признали виновным

Вчера Харьюcкий уездный суд принял решение, согласно которому физиотерапевт из Бангладеш Мохаммад Делвар Хусейн был признан виновным в изнасиловании. Сам Хусейн утверждает, что вина лежит на его работодателе и несовершенных системах безопасности. Читать далее...

Фото, видео и график 〉 Новая находка: рампа визора «Эстонии» полностью оторвана

Шестой день исследований парома «Эстония» ознаменовался находкой, вызвавшей глубокое замешательство: рампа, которая и при создании норвежского документального фильма 2019 года, и на видео официального погружения 1994 года была закрыта, теперь была найдена полностью оторванной. В соответствии с действующим до сих пор официальным отчетом (JAIC 1994-1997), рампа визора приоткрыта всего на метр. Ранее именно закрытая рампа называлась в качестве причины, по которой нельзя зайти на автомобильную палубу. Читать далее...

Плата за парковку во дворах многоквартирных домов: возможна ли такая система в Таллинне?

В столице Литвы хотят ввести новую систему парковок во дворах многоквартирных домов: только одну машину на семью можно будет оставить у дома бесплатно. Могут ли ввести подобную меру и в Таллинне? Читать далее...

Риск распространения коронавируса в Эстонии вырос до желтого уровня

В Эстонии риск распространения коронавируса, который упал до зеленого (низкого уровня) перед Ивановой ночью, снова повысился до желтого (среднего уровня). Правительство приняло к сведению изменение уровня риска на сегодняшнем заседании кабинета министров. Читать далее...

День города в Маарду: уровень заражаемости низкий, люди устали жить в страхе

17 июля Маарду отметит День города. Организаторы обещают насыщенную программу — выступления, аттракционы, тренировки и многое другое. Скопление народа неизбежно, при этом в Маарду и Силламяэ от коронавируса вакцинировано менее 30 процентов взрослого населения. Это самые низкие показатели среди местных самоуправлений. Читать далее...

Шведы сомневаются в разумности спуска к останкам парома «Эстония»

Руководитель шведской следственной комиссии Йонас Бесткранд дал SVT понять, что комиссия испытывает сомнения в вопросе, разумно ли заходить внутрь останков парома «Эстония». Читать далее...

Представитель родственников погибших на «Эстонии»: кажется, что шведы все время немного больше в курсе, чем мы

По словам представителя родственников погибших на пароме «Эстония» Райво Хеллерма, новость об открытой рампе визора смешала карты. Читать далее...

Правительство: у привитых будет больше свободы