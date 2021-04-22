Картина дня: изучение останков парома «Эстония», ужесточение правил въезда и повышение уровня риска распространения коронавируса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 июля.
В сторону Эстонии движется облако пыли из Сахары, которую на Западе и Юго-Западе Эстонии стоит ожидать уже сегодня вечером, сообщил Postimees синоптик Кайро Кийтсак.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6774 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 64, то есть 0,9% от общего количества тестов. Читать далее...
Вчера Харьюcкий уездный суд принял решение, согласно которому физиотерапевт из Бангладеш Мохаммад Делвар Хусейн был признан виновным в изнасиловании. Сам Хусейн утверждает, что вина лежит на его работодателе и несовершенных системах безопасности. Читать далее...
Шестой день исследований парома «Эстония» ознаменовался находкой, вызвавшей глубокое замешательство: рампа, которая и при создании норвежского документального фильма 2019 года, и на видео официального погружения 1994 года была закрыта, теперь была найдена полностью оторванной. В соответствии с действующим до сих пор официальным отчетом (JAIC 1994-1997), рампа визора приоткрыта всего на метр. Ранее именно закрытая рампа называлась в качестве причины, по которой нельзя зайти на автомобильную палубу. Читать далее...
В столице Литвы хотят ввести новую систему парковок во дворах многоквартирных домов: только одну машину на семью можно будет оставить у дома бесплатно. Могут ли ввести подобную меру и в Таллинне? Читать далее...
В Эстонии риск распространения коронавируса, который упал до зеленого (низкого уровня) перед Ивановой ночью, снова повысился до желтого (среднего уровня). Правительство приняло к сведению изменение уровня риска на сегодняшнем заседании кабинета министров. Читать далее...
17 июля Маарду отметит День города. Организаторы обещают насыщенную программу — выступления, аттракционы, тренировки и многое другое. Скопление народа неизбежно, при этом в Маарду и Силламяэ от коронавируса вакцинировано менее 30 процентов взрослого населения. Это самые низкие показатели среди местных самоуправлений. Читать далее...
Руководитель шведской следственной комиссии Йонас Бесткранд дал SVT понять, что комиссия испытывает сомнения в вопросе, разумно ли заходить внутрь останков парома «Эстония». Читать далее...
По словам представителя родственников погибших на пароме «Эстония» Райво Хеллерма, новость об открытой рампе визора смешала карты. Читать далее...
Распространение индийского, то есть дельта-штамма Covid-19 привело к росту заболеваемости во всей Европе. Франция приняла решение, что с августа, чтобы попасть в общественное место, придется показать справку, которая подтверждает, что человек завершил курс вакцинации или имеет отрицательный тест на коронавирус. Правительство Эстонии пока не приняло ни одного конкретного решения. Читать далее...
Министерство юстиции просит правительство не поддерживать разработанный парламентской фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект, предлагающий прекратить публикацию списков членов политических партий, чтобы "защитить людей от возможного преследования по политическим мотивам". Читать далее...
На этой неделе у исследователей останков парома «Эстония» возникла неожиданная проблема: сигналу 3D-сканера, используемого для исследования судна, препятствуют непонятные помехи. Читать далее...
На шестой день расследования обстоятельств гибели парома «Эстония» выяснилось, что рампа, которая на кадрах прогремевшего документального фильма, снятых в 2019 году, так в отчете от 1994 года, была закрыта, теперь полностью открыта. Читать далее...
Вакцинацию против Covid-19 не следует откладывать до осени, такую позицию сегодня утром, 15 июля, в интервью Латвийскому радио озвучила Анда Кивите-Уртане, научный сотрудник кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета. Читать далее...
Правительство на состоявшемся в четверг заседании кабинета министров обсудило и одобрило основанные на рекомендациях Европейского союза поправки, регулирующие действующие по прибытии в Эстонию требования к самоизоляции и тестированию. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас написала в социальных сетях, что если осенью из-за коронавируса Эстония окажется в сложном положении, правительство введет порядок, при котором многие двери останутся открытыми только для вакцинированных, переболевших ковидом и тех, кто может показать отрицательный результат теста. Читать далее...