Картина дня: высылка российского дипломата, ужесточение правил въезда и повышение уровня риска распространения Covid

СРАВНИТЕ 〉 Самая дорогая в Эстонии сеть магазинов снизила цены

Cравнение цен покупательской корзины показывает, что самая дорогая торговая сеть - это Selver. Дешевле всего купить продукты в магазинах Prisma Peremarket, следом за которыми идут магазины Grossi Toidukaubad. Читать далее...

Шведы сомневаются в разумности спуска к останкам парома «Эстония»

Руководитель шведской следственной комиссии Йонас Бесткранд дал SVT понять, что комиссия испытывает сомнения в вопросе, разумно ли заходить внутрь останков парома «Эстония». Читать далее...

Представитель родственников погибших на «Эстонии»: кажется, что шведы все время немного больше в курсе, чем мы

По словам представителя родственников погибших на пароме «Эстония» Райво Хеллерма, новость об открытой рампе визора смешала карты. Читать далее...

Правительство: у привитых будет больше свободы

Распространение индийского, то есть дельта-штамма Covid-19 привело к росту заболеваемости во всей Европе. Франция приняла решение, что с августа, чтобы попасть в общественное место, придется показать справку, которая подтверждает, что человек завершил курс вакцинации или имеет отрицательный тест на коронавирус. Правительство Эстонии пока не приняло ни одного конкретного решения. Читать далее...

Марис Лаури не поддержала идею EKRE засекретить членство в политических партиях

Министерство юстиции просит правительство не поддерживать разработанный парламентской фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект, предлагающий прекратить публикацию списков членов политических партий, чтобы "защитить людей от возможного преследования по политическим мотивам". Читать далее...

Исследованию останков «Эстонии» препятствуют необъяснимые помехи

На этой неделе у исследователей останков парома «Эстония» возникла неожиданная проблема: сигналу 3D-сканера, используемого для исследования судна, препятствуют непонятные помехи. Читать далее...

Маргус Курм: трудно поверить, что рампа оторвалась без посторонней помощи

На шестой день расследования обстоятельств гибели парома «Эстония» выяснилось, что рампа, которая на кадрах прогремевшего документального фильма, снятых в 2019 году, так в отчете от 1994 года, была закрыта, теперь полностью открыта. Читать далее...

Ученый объясняет разницу между принудительной и обязательной вакцинацией против Covid-19

Вакцинацию против Covid-19 не следует откладывать до осени, такую ​​позицию сегодня утром, 15 июля, в интервью Латвийскому радио озвучила Анда Кивите-Уртане, научный сотрудник кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета. Читать далее...

Эстония ужесточает правила въезда для прибывающих из европейских стран

Правительство на состоявшемся в четверг заседании кабинета министров обсудило и одобрило основанные на рекомендациях Европейского союза поправки, регулирующие действующие по прибытии в Эстонию требования к самоизоляции и тестированию. Читать далее...

Кая Каллас: во время третьей волны многие двери останутся открытыми только для вакцинированных

Премьер-министр Кая Каллас написала в социальных сетях, что если осенью из-за коронавируса Эстония окажется в сложном положении, правительство введет порядок, при котором многие двери останутся открытыми только для вакцинированных, переболевших ковидом и тех, кто может показать отрицательный результат теста. Читать далее...

Надо задекларировать посылку? Ответы на самые популярные вопросы жителей Эстонии