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  • «Мы несем добро». 125 петербуржцев едут на Сааремаа
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«Мы несем добро». 125 петербуржцев едут на Сааремаа

  • Александров: гастроли в Эстонии – это большая ответственность
  • Эстония проявила большое желание увидеть театр из Петербурга
  • На Сааремаа приедет роскошный состав исполнителей и оркестр
  • Александров: каждое произведение мы вытачиваем, как ювелиры

«Санктъ-Петербургъ Опера» – первый и пока единственный зарубежный театр, который получил возможность приехать на гастроли в Эстонию после почти полутора лет тревожного затишья на мировом концертном рынке.

Петербургский театр стал главным участником оперного фестиваля на острове Сааремаа, который пройдет с 20 по 24 июля. Коллектив представит публике 4 спектакля: «Фауст» Шарля Гуно, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти и «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини.

Два из четырех заявленных спектаклей – опера «Мадам Баттерфляй» Пуччини и «Фауст» Гуно – удостоены высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «За лучший музыкальный спектакль».

Весной организаторы Сааремааского фестиваля были вынуждены произвести замену театров – «Санктъ-Петербургъ Опера» заняла место Хорватской национальной оперы из Загреба, которая из-за пандемического простоя не сумела выполнить свои обязательства перед фестивалем.

«Программа фестиваля формировалась организатором задолго до пандемии. Счастливая случайность, что у нас в репертуаре оказались все эти спектакли. Но, как говорится, все случайности не случайны, — отметил художественный руководитель и основатель театра „Санктъ- Петербургъ Опера”, народный артист России Юрий Александров. — В течение четырех дней мы покажем четыре постановки. В таком графике коллектив должен работать и днем, и ночью, но мы это умеем».

Думаю, что наши гастроли на Сааремаа – это очень важно. В мире много зла, а наше искусство несет только добро.

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По словам маэстро, постановщика всех четырех спектаклей, которые увидит на острове оперы эстонская публика, 125 петербуржцев (таким составом театр приедет в Эстонию) с нетерпением ждут гастролей на фестивале оперной музыки в Курессааре.

«Я очень люблю вашу страну и публику – тонкую, чувственную и понимающую. Раньше мы были частые гости в странах Балтии, – не скрывает своих эмоций режиссер. – Сегодня человеческие отношения очень важны».

Прибытие труппы ожидается уже в воскресенье. Подробнее о гастролях и театре – в эксклюзивном интервью с Юрием Александровым.

– Мы очень благодарны, что в такое сложное для организаторов фестивалей время вы согласились приехать на Сааремаа. Мы увидим сразу четыре постановки театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Это большой подарок!

– Мы везем достаточно большой репертуар – четыре спектакля за четыре дня. Каждый день – работа, монтировки, подготовка сцены осветителями. Это очень сложно! Но мы дружим с инициатором этого фестиваля Юри Лейтеном (бывший гендиректор Eesti Kontsert, ныне руководитель пятой сцены Eesti Kontsert в Санкт-Петербурге, в церкви Jaani kirikприм.ред.). Конечно, нам хочется показаться на этом фестивале!

Мы знаем, что на Сааремаа дважды выступал «Геликон» – это тоже российский театр и наш друг. Гастроли на Сааремаа – большая ответственность. В данном случае мы представляем не только Петербург, но и всю Россию. Мы очень хотим, чтобы ничто нам не помешало.

Я очень рад, что и эстонская сторона проявила большое желание нас увидеть. Как вы понимаете, в период пандемии не все так просто.

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О Таллинне можно тоже сказать только восторженные слова. Я очень полюбил этот город за время постановки «Царской невесты» в театре «Эстония». Этот город мне напоминает Петербург – в нем красиво, спокойно и комфортно.

Наше участие в гастролях на Сааремаа обсуждалось на правительственном уровне. Власти Санкт-Петербурга очень радуются тому, что мы окажемся в Эстонии.

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Идет встречный процесс отовсюду. Надеюсь, что он даст результаты.

Мы занимаемся своим делом честно и стараемся представить Петербург так, как он того заслуживает. Очень ждем встречи с нашими друзьями в Эстонии!

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– Все четыре заявленных в афише спектакля – известнейшие, ваши собственные постановки классических опер: «Фауст» Гуно, «Севильский цирюльник» Россини, «Лючия ди Ламмермур» Доницетти, «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Расскажите немного о них…

– Эти спектакли нам заказал Eesti Kontsert, они были заранее обозначены в афише (программа выстраивалась под Хорватский национальный театр г. Загреба, в итоге не сумевший приехать на фестивальприм. ред.). Сейчас у нас в Петербурге выходит «Норма» Беллини и очень бы хотелось показать ее эстонцам на Сааремаа, но привезти нашу новинку оказалось невозможно, поскольку озвучены были другие спектакли.

В нашем театре нет проходных спектаклей. В каждом из них мы ставим тему, которая нас очень волнует, кажется современной и важной.

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Самый яркий пример – «Лючия ди Ламмермур». Казалось бы, средневековая баллада Вальтера Скотта, но как она современна!

В «Лючии ди Ламмермур» озвучена проблема отцов и детей, которые убегают из семьи не от голода, а от благополучия и сытости, сбиваются в какие-то стайки и живут своей жизнью.

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Мне показалось, что готическая история может быть озвучена при помощи современных готов – необычных детей в пирсинге и кожаных куртках с металлом, которые не хотят быть как все.

Вместе с роскошной музыкой Доницетти получился очень трогательный спектакль о современных ребятах, бегущих от прозы жизни и лжи, которых в сегодняшней жизни достаточно много.

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– На Сааремааском фестивале оперной музыки впервые за его 13-летнюю историю будет показан «Фауст». Этот спектакль сегодня значится в репертуаре национальной оперы «Эстония», и поставил его худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, в чьей классической постановке тоже есть очень современные ноты и акценты. А каков ваш «Фауст»?

– Скажу так, что я вообще-то долго бежал от чертовщины – уходил от музыки про дьявола.

С годами я понял, что чертовщина из «Фауста» вовсе не где-то в книжках и на периферии мозга, а она уже среди нас.

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Мне показалось, что история обаятельного Мефистофеля, который творит ужасы на этой Земле – это уже сегодняшняя, наша история. Это спектакль о том, что происходит в душе у людей, когда уходит вера; когда уходит свет и приходит очень молодой, обаятельный, красивый и пикантный человек, который источает зло.

Кроме того, я хочу немного повеселить публику Эстонии нашим «Севильским цирюльником». В нем работают изумительные артисты.

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Это очень смешной спектакль – достаточно классический и достаточно современный. Думаю, что наши артисты доставят удовольствие публике.

«Мадам Баттерфляй» – современная история. Действие происходит в послевоенной Японии, сразу же после Хиросимы.

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Личная трагедия накладывается на общую трагедию народа и получается страшный замес, при котором одиночество и ужасное бытие Баттерфляй становится еще ужаснее. Это женская тема, которую мы очень используем, потому что оперы всегда написаны в основном о женщинах. Женское горе, когда у матери отнимают ребенка, – современно во все времена. То, что испытывает эта женщина, – это страшно. Мы стараемся проникнуть вглубь этого состояния. Наша задача – сделать великую, гениальную оперу ударной и всепроникающей.

Я привожу на Сааремаа роскошный состав исполнителей. В театре больше 50 человек – это достаточно большая труппа. Все исполнители – суперпевцы, лауреаты и каждый на своем месте.

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Так что я порадую не только концепциями, костюмами и декорациями, но и замечательными голосами и не менее замечательным оркестром. Для нас это норма!

Мы находимся в окружении грандов. Рядом с нами в Петербурге – три Мариинских театра, Михайловский театр, и конкурировать мы можем только за счет качества. На этом и стоим.

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– Вы удивили меня, озвучив цифру 50. Что же тогда камерного в вашем камерном театре?

– Это подход к произведению.

Мы вытачиваем каждое произведение, как ювелиры. Когда мы выпускаем спектакль, у нас минимум три состава на каждую роль.

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Сейчас к премьере «Нормы» у нас готово даже четыре состава на каждую роль! Мы хотим жить спокойно, быть застрахованными в неспокойной сегодняшней жизни.

Камерность – не в количестве исполнителей. Камерный театр – это подход крупным планом, детальной работой над каждой нотой.

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У нас нет крупного помола – того, что бывает в большой опере. Вместо крупной подачи крупными мазками мы тщательно и долго рисуем пастель.

Кстати, и большие оперы мы тоже поем – на английском, французском, немецком, итальянском, русском. В нашем репертуаре больше 40 спектаклей.

– В вашем репертуаре есть даже такие раритетные спектакли, как «Эсмеральда» Даргомыжского, «Петр I, или Невероятные приключения русского царя» Доницетти, не говоря уже о детских операх Цезаря Кюи. Удивительный репертуар!

– На будущий год мы порадуем наших зрителей двумя спектаклями, которые вообще не знают в Европе: это «Вампир» Маршнера и, не падайте в обморок, – «Иван Грозный» Бизе!

Вообще русская тема интересовала итальянских композиторов, они писали о Грозном, Годунове. Это не всегда было исторически справедливо, но достаточно приятно, что Россия была в центре внимания Европы.

– Хотелось бы еще спросить о камерных концертах, которые предлагают публике солисты вашего театра, и об экскурсиях в ваш замечательный театр, который находится в красивейшем дворце барона фон Дервиза…

– Дело в том, что мы 20 лет ремонтируем этот дворец. Конца не видно, потому что присоединяем все больше и больше площади, театр растет. И мы открыли в одном из дворцовых помещений малую камерную сцену – это акустически замечательный концертный зал, где наши солисты делают концерты. Не на всех ведь солистов хватает спектаклей в полном объеме, поэтому когда они свободны, они восполняют это концертами.

Нам подарило правительство Санкт-Петербурга новый Steinway, мы аккомпанируем на этом рояле нашим ребятам и стараемся, чтобы площадка работала достаточно интенсивно. И когда к этому присоединяются еще и экскурсии, становится очень интересно!

У дворца интересная история – в чем-то трагичная и сложная. На этой сцене творил великий Мейерхольд, пел Шаляпин, танцевала Айседора Дункан!

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Это было место притяжения музыкантов до революции, а потом началась новая жизнь – не совсем музыкальная.

В какой-то момент дворец пришел в упадок. Когда мы пришли сюда, мы увидели картину почти уничтоженной красоты.

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И вот наконец-то за двадцать последних лет мы привели дворец в блестящее состояние и теперь водим в нем экскурсии и слушаем музыку. Что может быть лучше?

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