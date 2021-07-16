«Мы несем добро». 125 петербуржцев едут на Сааремаа

«Мадам Баттерфляй» – современная история. Действие происходит в послевоенной Японии, сразу же после Хиросимы.

Личная трагедия накладывается на общую трагедию народа и получается страшный замес, при котором одиночество и ужасное бытие Баттерфляй становится еще ужаснее. Это женская тема, которую мы очень используем, потому что оперы всегда написаны в основном о женщинах. Женское горе, когда у матери отнимают ребенка, – современно во все времена. То, что испытывает эта женщина, – это страшно. Мы стараемся проникнуть вглубь этого состояния. Наша задача – сделать великую, гениальную оперу ударной и всепроникающей.

Я привожу на Сааремаа роскошный состав исполнителей. В театре больше 50 человек – это достаточно большая труппа. Все исполнители – суперпевцы, лауреаты и каждый на своем месте.

Так что я порадую не только концепциями, костюмами и декорациями, но и замечательными голосами и не менее замечательным оркестром. Для нас это норма!

Мы находимся в окружении грандов. Рядом с нами в Петербурге – три Мариинских театра, Михайловский театр, и конкурировать мы можем только за счет качества. На этом и стоим.

– Вы удивили меня, озвучив цифру 50. Что же тогда камерного в вашем камерном театре?

– Это подход к произведению.

Мы вытачиваем каждое произведение, как ювелиры. Когда мы выпускаем спектакль, у нас минимум три состава на каждую роль.

Сейчас к премьере «Нормы» у нас готово даже четыре состава на каждую роль! Мы хотим жить спокойно, быть застрахованными в неспокойной сегодняшней жизни.

Камерность – не в количестве исполнителей. Камерный театр – это подход крупным планом, детальной работой над каждой нотой.

У нас нет крупного помола – того, что бывает в большой опере. Вместо крупной подачи крупными мазками мы тщательно и долго рисуем пастель.

Кстати, и большие оперы мы тоже поем – на английском, французском, немецком, итальянском, русском. В нашем репертуаре больше 40 спектаклей.

– В вашем репертуаре есть даже такие раритетные спектакли, как «Эсмеральда» Даргомыжского, «Петр I, или Невероятные приключения русского царя» Доницетти, не говоря уже о детских операх Цезаря Кюи. Удивительный репертуар!

– На будущий год мы порадуем наших зрителей двумя спектаклями, которые вообще не знают в Европе: это «Вампир» Маршнера и, не падайте в обморок, – «Иван Грозный» Бизе!

Вообще русская тема интересовала итальянских композиторов, они писали о Грозном, Годунове. Это не всегда было исторически справедливо, но достаточно приятно, что Россия была в центре внимания Европы.

– Хотелось бы еще спросить о камерных концертах, которые предлагают публике солисты вашего театра, и об экскурсиях в ваш замечательный театр, который находится в красивейшем дворце барона фон Дервиза…

– Дело в том, что мы 20 лет ремонтируем этот дворец. Конца не видно, потому что присоединяем все больше и больше площади, театр растет. И мы открыли в одном из дворцовых помещений малую камерную сцену – это акустически замечательный концертный зал, где наши солисты делают концерты. Не на всех ведь солистов хватает спектаклей в полном объеме, поэтому когда они свободны, они восполняют это концертами.

Нам подарило правительство Санкт-Петербурга новый Steinway, мы аккомпанируем на этом рояле нашим ребятам и стараемся, чтобы площадка работала достаточно интенсивно. И когда к этому присоединяются еще и экскурсии, становится очень интересно!

У дворца интересная история – в чем-то трагичная и сложная. На этой сцене творил великий Мейерхольд, пел Шаляпин, танцевала Айседора Дункан!

Это было место притяжения музыкантов до революции, а потом началась новая жизнь – не совсем музыкальная.

В какой-то момент дворец пришел в упадок. Когда мы пришли сюда, мы увидели картину почти уничтоженной красоты.