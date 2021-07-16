«Мы несем добро». 125 петербуржцев едут на Сааремаа
- Александров: гастроли в Эстонии – это большая ответственность
- Эстония проявила большое желание увидеть театр из Петербурга
- На Сааремаа приедет роскошный состав исполнителей и оркестр
- Александров: каждое произведение мы вытачиваем, как ювелиры
«Санктъ-Петербургъ Опера» – первый и пока единственный зарубежный театр, который получил возможность приехать на гастроли в Эстонию после почти полутора лет тревожного затишья на мировом концертном рынке.