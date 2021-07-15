В Кремле заявили, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается

"У нас своих вакцин хватает", - сказал Песков в четверг в ответ на вопрос журналистов о том, почему сейчас не обсуждается вопрос о ввозе вакцин иностранного производства. По его словам, россияне имеют возможность выбрать одну из четырех отечественных вакцин и их поставки, по его словам, ведутся "достаточно регулярно".

У пресс-секретаря уточнили, рассматривается ли вопрос о том, чтобы допустить вакцины иностранного производства на российский рынок. "Пока никак не обсуждается эта тема", - сказал Песков.

Он отметил, что России и ЕС придется обсуждать тему взаимного признания вакцин от коронавируса.

"Тема взаимного признания вакцин - это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придется обсуждать", - сказал Песков журналистам в четверг.

Ранее в июле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своей вакцины в России.