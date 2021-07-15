Чт, 15.07.2021
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Рядом с портом Мууга сбили мотоциклиста

Фото с места происшествия. ФОТО: Lugeja foto

В четверг, незадолго до 14:00, Центр тревоги получил сообщение о столкновении мотоциклиста и автомобиля возле порта Мууга в Маарду. Мотоциклиста доставила в больницу скорая помощь, пишет Postimees

В 13:48 в Центр тревоги пришло сообщение о столкновении автомобиля и мотоциклиста на перекрестке улиц Маарду-теэ и Пыхьяранна-теэ в Маарду. По предварительным данным, водитель автомобиля свернул налево и не заметил мотоциклиста, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

Скорая помощь доставила мотоциклиста в больницу. Обстоятельства аварии, а также возможное состояние алкогольного опьянения водителей выясняются.

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