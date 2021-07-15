Рядом с портом Мууга сбили мотоциклиста

В 13:48 в Центр тревоги пришло сообщение о столкновении автомобиля и мотоциклиста на перекрестке улиц Маарду-теэ и Пыхьяранна-теэ в Маарду. По предварительным данным, водитель автомобиля свернул налево и не заметил мотоциклиста, сообщает Департамент полиции и погранохраны.