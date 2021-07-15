В Таллинне автомобиль сбил ребенка на велосипеде
Сегодня, 15 июля, в Таллинне автомобиль сбил юного велосипедиста. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
Сегодня, 15 июля, в Таллинне автомобиль сбил юного велосипедиста. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
В 10:35 в Таллинне на Палдиском шоссе при повороте направо на Ыйсмяэ-теэ автомобиль Kia Sportage сбил пересекающего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу подростка на велосипеде, сообщает полиция.
Скорая помощь доставила мальчика в больницу, юный велосипедист не носил шлем. Сидевшая за рулем автомобиля женщина была трезвой и имела водительские права.
Полиция напоминает, что для пересечения дороги по нерегулируемому пешеходному переходу надо слезть с велосипеда. В этом случае у велосипедиста всегда есть преимущество и водители должны уступить ему дорогу.