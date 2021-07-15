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В Таллинне автомобиль сбил ребенка на велосипеде

Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Сегодня, 15 июля, в Таллинне автомобиль сбил юного велосипедиста. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. 

В 10:35 в Таллинне на Палдиском шоссе при повороте направо на Ыйсмяэ-теэ автомобиль Kia Sportage сбил пересекающего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу подростка на велосипеде, сообщает полиция.

Скорая помощь доставила мальчика в больницу, юный велосипедист не носил шлем. Сидевшая за рулем автомобиля женщина была трезвой и имела водительские права.

Полиция напоминает, что для пересечения дороги по нерегулируемому пешеходному переходу надо слезть с велосипеда. В этом случае у велосипедиста всегда есть преимущество и водители должны уступить ему дорогу.

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