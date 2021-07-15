В Таллинне автомобиль сбил ребенка на велосипеде

В 10:35 в Таллинне на Палдиском шоссе при повороте направо на Ыйсмяэ-теэ автомобиль Kia Sportage сбил пересекающего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу подростка на велосипеде, сообщает полиция.

Скорая помощь доставила мальчика в больницу, юный велосипедист не носил шлем. Сидевшая за рулем автомобиля женщина была трезвой и имела водительские права.