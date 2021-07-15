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Вода Балтийского моря рекордно теплая

Закат солнца на Балтийском море. ФОТО: Eero Vabamägi

По данным Службы погоды, сейчас вода в Балтийском море рекордно теплая. Средняя температура воды - чуть более 25 градусов, передает Postimees.

По состоянию на вчерашний вечер, температура воды на поверхности была между 23 и 26 градусами. «Вода Балтийского моря в настоящее время местами теплее, чем северо-западной части Средиземного моря», - сообщила Служба погоды.

По данным метеослужбы, вчера у северных соседей одна буйковая станция в море установила среднесуточной температурой воды +25,2 градуса. Самое высокое значение, зафиксированное за это время, составило +26,6 градуса.

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