Вода Балтийского моря рекордно теплая
По данным Службы погоды, сейчас вода в Балтийском море рекордно теплая. Средняя температура воды - чуть более 25 градусов, передает Postimees.
По данным Службы погоды, сейчас вода в Балтийском море рекордно теплая. Средняя температура воды - чуть более 25 градусов, передает Postimees.
По состоянию на вчерашний вечер, температура воды на поверхности была между 23 и 26 градусами. «Вода Балтийского моря в настоящее время местами теплее, чем северо-западной части Средиземного моря», - сообщила Служба погоды.
По данным метеослужбы, вчера у северных соседей одна буйковая станция в море установила среднесуточной температурой воды +25,2 градуса. Самое высокое значение, зафиксированное за это время, составило +26,6 градуса.