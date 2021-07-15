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Полиция: бдительный человек помог найти пропавшего мужчину

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения покинувшего свой дом в деревне Когри на Хиуймаа 74-летнего Олева.

15 июля в Центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенных соседей, которые не видели Олева несколько дней. В последний раз его видели 9 июля, когда он покинул свой дом в деревне Когри и направился в неизвестном направлении. С ним было невозможно связаться.

Полицейские собрали информацию у знакомых пропавшего и проверили места, где он мог находиться, но его не удалось найти.

Вечером 15 июля благодаря сообщению бдительного местного жителя Олева нашли вблизи его дома. С ним все в порядке. 

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