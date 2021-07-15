Полиция: бдительный человек помог найти пропавшего мужчину

15 июля в Центр тревоги поступило сообщение от обеспокоенных соседей, которые не видели Олева несколько дней. В последний раз его видели 9 июля, когда он покинул свой дом в деревне Когри и направился в неизвестном направлении. С ним было невозможно связаться.