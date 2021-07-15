Видео ⟩ На Москву обрушился сильный ливень: аэропорт Шереметьево затопило

По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 мм осадков. Это 29% от месячной нормы. Из-за сильных ливней в Москве на улицу выведено 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

В аэропорту "Шереметьево" после ливня под воду ушли взлетно-посадочные полосы, рассказали "Интерфаксу" очевидцы. Из-за затопления некоторые самолеты не смогли зайти на посадку.

Так выглядит летное поле аэропорта Шереметьево после мощного ливня, прошедшего в Москве. pic.twitter.com/vgx4d0uG0x — РБК (@ru_rbc) July 15, 2021

Последствия ливня пытается ликвидировать спецтехника аэропорта.