Видео ⟩ На Москву обрушился сильный ливень: аэропорт Шереметьево затопило
Сверхинтенсивные ливневые дожди прошли в Москве сегодня днем, в аэропорту "Шереметьево" под воду ушли взлетно-посадочные полосы.
Сверхинтенсивные ливневые дожди прошли в Москве сегодня днем, в аэропорту "Шереметьево" под воду ушли взлетно-посадочные полосы.
По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 мм осадков. Это 29% от месячной нормы. Из-за сильных ливней в Москве на улицу выведено 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".
В аэропорту "Шереметьево" после ливня под воду ушли взлетно-посадочные полосы, рассказали "Интерфаксу" очевидцы. Из-за затопления некоторые самолеты не смогли зайти на посадку.
Так выглядит летное поле аэропорта Шереметьево после мощного ливня, прошедшего в Москве. pic.twitter.com/vgx4d0uG0x— РБК (@ru_rbc) July 15, 2021
Последствия ливня пытается ликвидировать спецтехника аэропорта.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Шереметьево" задержано 23 рейса, еще 2 - отменены. При этом в аэропорту "Домодедово" задержано 9 рейсов, 6 - отменены, во "Внуково" отменен 1 рейс.