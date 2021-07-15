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Видео ⟩ На Москву обрушился сильный ливень: аэропорт Шереметьево затопило

Сильный ливень затопил аэропорт Шереметьево ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Сверхинтенсивные ливневые дожди прошли в Москве сегодня днем, в аэропорту "Шереметьево" под воду ушли взлетно-посадочные полосы.

По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 мм осадков. Это 29% от месячной нормы. Из-за сильных ливней в Москве на улицу выведено 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

В аэропорту "Шереметьево" после ливня под воду ушли взлетно-посадочные полосы, рассказали "Интерфаксу" очевидцы. Из-за затопления некоторые самолеты не смогли зайти на посадку.

Последствия ливня пытается ликвидировать спецтехника аэропорта.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Шереметьево" задержано 23 рейса, еще 2 - отменены. При этом в аэропорту "Домодедово" задержано 9 рейсов, 6 - отменены, во "Внуково" отменен 1 рейс.

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