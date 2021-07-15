Фото ⟩ В Таллинне отель Hilton оцепили полиция и спасатели

Фото ⟩ В Таллинне отель Hilton оцепили полиция и спасателиДополнено в 20:00!
Сегодня, 15 июля, вечером у отеля Hilton в центре Таллинна ограничено движение.
Сегодня, 15 июля, вечером у отеля Hilton в центре Таллинна ограничено движение.
Полиция сообщила, что около 18 часов пришла на помощь спасателям, чтобы сломанное окно отеля Hilton в центре города не представляло опасности для прохожих.
Стражи порядка предупреждают тех, кто перемещается в том районе, что территория ограничена и нарушено движение автобусов и автомобилей.
На данный момент закрыт участок улицы Гонсиори от улицы Крейцвальди до улицы Якобсони. Автобусы отправляют в объезд через улицу Лаулупео.
Спасательный департамент сообщил, что в 17:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в отеле Hilton на 12-м этаже во время мойки окон разбилось окно, которое весит примерно полтонны и опасно свешивается наружу. Полиция оцепила опасную зону и спасателям удалось ликвидировать окно. Из-за упавших осколков никто не поранился.
Полиция уточнила, что опасное окно было ликвидировано к 19:08. К 19:30 с улицы были убраны осколки, на этом работа спасателей завершилась. К 19:45 дорога вновь была открыта для пешеходов, на восстановление автобусного движения еще потребуется время.