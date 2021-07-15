Фото ⟩ В Таллинне отель Hilton оцепили полиция и спасатели

Полиция сообщила, что около 18 часов пришла на помощь спасателям, чтобы сломанное окно отеля Hilton в центре города не представляло опасности для прохожих.

Стражи порядка предупреждают тех, кто перемещается в том районе, что территория ограничена и нарушено движение автобусов и автомобилей.

На данный момент закрыт участок улицы Гонсиори от улицы Крейцвальди до улицы Якобсони. Автобусы отправляют в объезд через улицу Лаулупео.

Спасательный департамент сообщил, что в 17:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в отеле Hilton на 12-м этаже во время мойки окон разбилось окно, которое весит примерно полтонны и опасно свешивается наружу. Полиция оцепила опасную зону и спасателям удалось ликвидировать окно. Из-за упавших осколков никто не поранился.