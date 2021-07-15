Дефицит добрался и до эстонского рынка автомобилей
Всемирные проблемы с поставками ударили и по рынку автомобилей, пишет rus.err.ee.
Всемирные проблемы с поставками ударили и по рынку автомобилей, пишет rus.err.ee.
По словам менеджера по продажам фирмы Topauto Янека Эскора, очереди могут быть очень длинными: "Раньше машину можно было получить примерно за месяц или быстрее, а теперь поставка некоторых марок занимает до девяти месяцев".
Как пояснил ERR директор по продажам фирмы Aasta Auto Pluss Рейн Кулламаа, поставка автомобиля может затянуться из-за крошечной детали.
"Так и есть. Если субподрядчик не может вовремя изготовить деталь, то мы оказываемся в ситуации, когда автомобиль на 90 или больше процентов готов, но из-за недостающего компонента не до конца", – рассказал Кулламаа.