Дефицит добрался и до эстонского рынка автомобилей

По словам менеджера по продажам фирмы Topauto Янека Эскора, очереди могут быть очень длинными: "Раньше машину можно было получить примерно за месяц или быстрее, а теперь поставка некоторых марок занимает до девяти месяцев".

"Так и есть. Если субподрядчик не может вовремя изготовить деталь, то мы оказываемся в ситуации, когда автомобиль на 90 или больше процентов готов, но из-за недостающего компонента не до конца", – рассказал Кулламаа.