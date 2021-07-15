Жуткие кадры ⟩ Германию затопило: минимум 43 погибших и десятки пропавших без вести

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, в районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине. По уточненным данным, не менее 43 человек в различных районах на западе ФРГ погибли, пишет DW.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY

Так, полиция в Кобленце сообщила 15 июля о 18 жертвах в этом регионе, полиция в Кёльне - еще о 20, из них о 15 - в городе Ойскирхен. Кроме того, еще несколько десятков человек считаются пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.

Для спасения людей задействовали вертолеты

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS — DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

Погибшие и пропавшие без вести

По разным данным, от 30 до 60 человек числятся в настоящее время пропавшими без вести. По меньшей мере 43 человека погибли. Как сообщает полиция Вупперталя, в среду вечером в Золингене во время ливня 82-летний мужчина упал в затопленный подвал своего дома. Позже пенсионер был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь так и не удалось. В районе Меркишер-Крайс в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли двое пожарных в возрасте 46 и 52 лет. В Кельне в затопленных подвалах домов пожарные обнаружили тела двух погибших. В районе Арвайлер жертвами наводнения стали четыре человека. Власти округа Ойскирхен сообщили в четверг о восьми погибших. Еще один человек утонул в округе Унна.

Сильные дожди и наводнения стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.