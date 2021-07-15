Жуткие кадры ⟩ Германию затопило: погибли более 80 человек, сотни пропали без вести

По уточненным данным, более 80 человек в различных районах на западе ФРГ погибли в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями. Официальный представитель полиции в Кобленце сообщил в пятницу, 16 июля, что только в одной федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии стали не менее 50 человек. По его словам, нельзя исключить, что количество погибших может еще увеличиться. В соседней земле Северный Рейн-Вестфалия власти сообщили о 31 погибшем.

Данные о людях, считающихся пропавшими без вести, сильно разнятся. В четверг в течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

ФОТО: WOLFGANG RATTAY

Для спасения людей в Рейнланд-Пфальце задействовали вертолеты

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков. В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции 15 июля, в Берлине.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS — DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Последствия циклона "Бернд"

Точный ущерб, нанесенный циклоном, еще предстоит определить. Ливневые дожди и наводнения повредили плотины, размыли дороги и стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн - Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) 15 июля посетил город Хаген, сильно пострадавший от наводнения. В пятницу земельное правительство рассмотрит вопросы оказания срочной помощи жителям в зоне стихийного бедствия.

В земле Рейнланд-Пфальце в пятницу приспущены государственные флаги в память о погибших. Премьер-министр земельного правительства Малу Драйер (Malu Dreyer) сообщила, что местные власти для оказания первой помощи в восстановлении разрушенных инфраструктур выделят 50 миллионов евро. Однако ущерб, нанесенный стихией, "беспримерен", подчеркнула Драйер, поэтому Рейнланд-Пфальц благодарен готовности федеральных властей Германии оказать помощь в его устранении.

Наводнения не только в Германии