Адвокат: принудительная вакцинация обострит вопрос компенсаций

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире присяжный адвокат Владимир Садеков.

Фрагмент беседы:

– Обязательная вакцинация вообще законна?

– На этот вопрос нет однозначного ответа. Принудительная вакцинация считается обоснованной в некоторых случаях: например, среди медиков.

– Известно, что некоторым несогласным даже пришлось уволиться…

– Это личный выбор человека. Вопрос принудительной вакцинации – сложный и достаточно неоднозначный.

– Президент Макрон запретил непривитым французам ходить кафе и в кино. Экс-премьер Ансип предлагает не пускать невакцинированных жителей Эстонии в электрички и школы. Не дискриминация ли это непривитых?

– Если основной закон Эстонии предполагает, что принудительно лечить человека нельзя, никто не может его заставить это сделать. С другой стороны, согласно другой статье Конституции, у каждого человека есть право на здоровье. И государство должно обеспечить ему это право.

Здесь появляется конфликт прав. С одной стороны, человек не желает прививаться, но, с другой стороны, государство обязано обеспечить безопасность всем – и желающим, и не желающим вакцинироваться. На правительстве лежит сложный выбор.

Статья 28 Конституции в итоге разрешает ограничивать право человека на нелечение. В таких случаях человека помещают на принудительно-психиатрическое лечение и т.д.

Вопрос оголяется в случае массовой вакцинации. Не все случаи можно рассматривать как неизбежно необходимые для принудительного лечения.

Макрон запретил непривитым французам ходить в рестораны и кафе. Может ли человек без них прожить? Может! Особенно, если речь идет о здоровье нации.

Если бы президент Макрон запретил посещать магазины или школы, тогда равновесие пропорций сместилось бы в сторону несправедливости.

Предложение Ансипа запретить невакцинированным жителям Эстонии пользоваться общественным транспортом мне кажется непропорциональным и слишком жестким.

Никто силком не потащит человека вакцинироваться. Не исключаю, что при этом создадут условия, когда человеку это будет неизбежно необходимо.

– Например, Силы обороны уже объявили, что собираются вакцинировать всех срочников июльского призыва, в противном случае им грозят разного рода ограничения…

– Добровольная вакцинация превращается в недобровольную. Средство воздействия – манипуляция.

Это заставляет человека принимать решение в пользу вакцинации. Иначе он окажется отрезанным от обычной социальной-экономической жизни.

Принудительная вакцинация должна быть сопряжена с рядом факторов. Вакцина должна быть абсолютно безопасна.

– Но этого никто не может гарантировать!

– Вот в том-то и дело.

Если вакцина наносит человеку вред, компенсация должна быть безоговорочной. Этот принцип работает уже в 92 странах.

Компенсация за вред, причиненный здоровью вакциной, в 92 странах мира выплачивается без обращений в суд. То есть, человеку не приходится пять лет судиться, чтобы потом получить 50 долларов.

Эстония к этой программе не присоединилась. Человек должен обратиться в суд. Более того, бремя доказывания лежит на нем самом.

Установлением причинно-следственной связи занимается медицинское учреждение. Вся сложность – в получении компенсации.

Если вакцина доступна, бесплатна, безопасна и если в случае вредных последствий человек может без труда получить компенсацию и лечение, только тогда государство может говорить о каких-то средствах принуждения.

– То есть, принудительная вакцинация ко многому государство обязывает…

– Принудительная вакцинация необходима только в тех случаях, когда она оправданна. А вопрос оправданности – это уже компетенция Научного совета.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: привиться, судиться или уволиться? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Pm

Президент Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. Экс-премьер Ансип предлагает не допускать в школы и транспорт невакцинированных жителей Эстонии. Дискриминация непривитых исключена?

Обязательная вакцинация вообще законна?

Правительство подготавливает преференции для привитых: развлечения – только по паспорту о вакцинации или со справкой. Приемлемо ли это с точки зрения закона?

Почему невакцинированный человек не может сходить в кино?

Следует ли проводить параллели с российским сценарием? В рестораны и кафе – только со справкой; квоты на привитых на производствах.

Кого можно обязать привиться, не рискуя нарушить закон? Учителей, врачей, чиновников, курьеров, призывников или школьников?

Чем с юридической точки зрения может грозить отказ от прививки?

Стоит ли подавать в суд, если кого-то не пустят в кино или кафе из-за отсутствия прививки?