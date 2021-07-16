Адвокат: принудительная вакцинация обострит вопрос компенсаций
- Силком на прививку никто не потащит, но сделают ее неизбежной
- Добровольная вакцинация может превратиться в недобровольную
- Принуждение обернется компенсациями за вредные последствия
- Запрет на посещение магазинов и школ был бы уже перекосом
На повестке дня – вопрос обязательной вакцинации от коронавируса и предоставления преференций привитым людям. Без этого с ростом заболеваемости будет не справиться, убеждают политики. Законно ли это?