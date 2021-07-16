"Левадия" вышла во второй отборочный раунд Лиги конференций

Таллиннская "Левадия" в гостях разошлась миром с гибралтарским "Сент-Джозефсом" - 1:1. Благодаря победе в домашнем поединке со счетом 3:1 "Левадия" пробилась во второй отборочный раунд, где ее соперником станет ирландский "Дандолк".

В то же время футболисты "Пайде" выйти во второй раунд квалификации Лиги конференций не смогли: накануне поздно вечером они в гостях уступили "Шленску" из Вроцлава со счетом 0:2. Неделей ранее подопечные тренера Вячеслава Заховайко признали превосходство поляков и в домашнем матче - 1:2.