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  • "Левадия" вышла во второй отборочный раунд Лиги конференций

"Левадия" вышла во второй отборочный раунд Лиги конференций

Игроки "Левадии". ФОТО: Eero Vabamägi

В четверг вечером эстонские футбольные клубы провели свои ответные матчи первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, пишет Rus.ERR.

Таллиннская "Левадия" в гостях разошлась миром с гибралтарским "Сент-Джозефсом" - 1:1. Благодаря победе в домашнем поединке со счетом 3:1 "Левадия" пробилась во второй отборочный раунд, где ее соперником станет ирландский "Дандолк".

В то же время футболисты "Пайде" выйти во второй раунд квалификации Лиги конференций не смогли: накануне поздно вечером они в гостях уступили "Шленску" из Вроцлава со счетом 0:2. Неделей ранее подопечные тренера Вячеслава Заховайко признали превосходство поляков и в домашнем матче - 1:2.

"Левадия" первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций против "Дандолка" проведет 22 июля в Ирландии. Ответная игра состоится 29 июля в Таллинне.

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