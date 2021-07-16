Мобильные камеры контроля скорости фиксируют вдвое больше нарушений, чем в прошлом году
За первые шесть месяцев текущего года мобильные камеры контроля скорости зафиксировали почти столько же нарушений, сколько за весь прошлый год, пишет Rus.ERR.
За первые шесть месяцев текущего года мобильные камеры контроля скорости зафиксировали почти столько же нарушений, сколько за весь прошлый год, пишет Rus.ERR.
С января по июнь мобильные камеры выявили 107 653 случаев нарушения скоростного режима, за которые было выписано штрафов на 2,1 млн евро, а за весь прошлый год было зафиксировано 114 252 нарушения.
Со стационарными камерами ситуация обратная: за первые полгода они зафиксировали 33 950 нарушений, а за весь прошлый год - 87 496.
В полиции отметили, что такая большая разница в результатах работы мобильных камер объясняется тем, что в прошлом году интенсивность движения снизилась из-за чрезвычайного положения; кроме того, полиция выделила дополнительные ресурсы, чтобы активнее использовать мобильные камеры.
По словам присяжного адвоката Индрека Сирка, использование мобильных камер вызывает у него двойственную позицию: с одной стороны, с точки зрения безопасности движения очень важно, чтобы люди не знали, в каком в точности месте осуществляется контроль скорости, а с другой стороны - низкий порог вмешательства мобильных камер выглядит несправедливым.