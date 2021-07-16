Мобильные камеры контроля скорости фиксируют вдвое больше нарушений, чем в прошлом году

С января по июнь мобильные камеры выявили 107 653 случаев нарушения скоростного режима, за которые было выписано штрафов на 2,1 млн евро, а за весь прошлый год было зафиксировано 114 252 нарушения.

Со стационарными камерами ситуация обратная: за первые полгода они зафиксировали 33 950 нарушений, а за весь прошлый год - 87 496.

В полиции отметили, что такая большая разница в результатах работы мобильных камер объясняется тем, что в прошлом году интенсивность движения снизилась из-за чрезвычайного положения; кроме того, полиция выделила дополнительные ресурсы, чтобы активнее использовать мобильные камеры.