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  • Мобильные камеры контроля скорости фиксируют вдвое больше нарушений, чем в прошлом году

Мобильные камеры контроля скорости фиксируют вдвое больше нарушений, чем в прошлом году

Мобильная камера слежения за скоростью. Снимок иллюстративный. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

За первые шесть месяцев текущего года мобильные камеры контроля скорости зафиксировали почти столько же нарушений, сколько за весь прошлый год, пишет Rus.ERR.

С января по июнь мобильные камеры выявили 107 653 случаев нарушения скоростного режима, за которые было выписано штрафов на 2,1 млн евро, а за весь прошлый год было зафиксировано 114 252 нарушения.

Со стационарными камерами ситуация обратная: за первые полгода они зафиксировали 33 950 нарушений, а за весь прошлый год - 87 496.

В полиции отметили, что такая большая разница в результатах работы мобильных камер объясняется тем, что в прошлом году интенсивность движения снизилась из-за чрезвычайного положения; кроме того, полиция выделила дополнительные ресурсы, чтобы активнее использовать мобильные камеры.

По словам присяжного адвоката Индрека Сирка, использование мобильных камер вызывает у него двойственную позицию: с одной стороны, с точки зрения безопасности движения очень важно, чтобы люди не знали, в каком в точности месте осуществляется контроль скорости, а с другой стороны - низкий порог вмешательства мобильных камер выглядит несправедливым.

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