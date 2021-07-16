В предстоящие выходные у клиентов SEB могут возникнуть проблемы при использовании электронных каналов
В ночь на субботу, 17 июля, в связи проведением плановых работ по обслуживанию ИТ-систем возможны сбои в работе электронных каналов банка SEB.
В ночь на субботу, 17 июля, в связи проведением плановых работ по обслуживанию ИТ-систем возможны сбои в работе электронных каналов банка SEB.
По сообщению предприятия, перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов могут возникнуть в субботу с 4 до 7 часов утра, пишет Rus.ERR.
Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в интернете).
Банк приносит извинения за возможные неудобства.