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  • В предстоящие выходные у клиентов SEB могут возникнуть проблемы при использовании электронных каналов

В предстоящие выходные у клиентов SEB могут возникнуть проблемы при использовании электронных каналов

Банк SEB ФОТО: Elmo Riig

В ночь на субботу, 17 июля, в связи проведением плановых работ по обслуживанию ИТ-систем возможны сбои в работе электронных каналов банка SEB.

По сообщению предприятия, перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов могут возникнуть в субботу с 4 до 7 часов утра, пишет Rus.ERR.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в интернете).

Банк приносит извинения за возможные неудобства.

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