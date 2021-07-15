Фото ⟩ Ноу-хау известного эстонского флориста: местные цветы на гребне моды
Известная эстонская растениеводческая фирма сделала важный шаг в уменьшении воздействия своего предприятия на окружающую среду, пишет Kodustiil.
Известная эстонская растениеводческая фирма сделала важный шаг в уменьшении воздействия своего предприятия на окружающую среду, пишет Kodustiil.
Речь идет о фирме Plantarium by Jardin OÜ, которая начала выращивать в Вильяндиском уезде экологические летние цветы. Это место уже получило неофициальное название Lillevälja.
В основном такие эко-цветы продаются в цветочных магазинах Jardin. Предприятием Был сделан небольшой, но важный шаг в сторону зеленой жизни: такие цветы оставляют значительно меньший экологический след, чем выращенные за границей и привезенные в Эстонию растения.
Поскольку букеты в стиле бохо с каждым годом становятся все более популярными, для них прекрасно подойдут красивые цветы, выращенные на наших лугах и полях.