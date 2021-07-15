Пт, 16.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Олимпиада
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Ноу-хау известного эстонского флориста: местные цветы на гребне моды

Фото ⟩ Ноу-хау известного эстонского флориста: местные цветы на гребне моды

В Вильяндиском уезде начали выращивать экологические летние цветы. ФОТО: Erakogu

Известная эстонская растениеводческая фирма сделала важный шаг в уменьшении воздействия своего предприятия на окружающую среду, пишет Kodustiil.

Речь идет о фирме Plantarium by Jardin OÜ, которая начала выращивать в Вильяндиском уезде экологические летние цветы. Это место уже получило неофициальное название Lillevälja.

ФОТО: Erakogu

В основном такие эко-цветы продаются в цветочных магазинах Jardin. Предприятием Был сделан небольшой, но важный шаг в сторону зеленой жизни: такие цветы оставляют значительно меньший экологический след, чем выращенные за границей и привезенные в Эстонию растения.

ФОТО: Erakogu

Поскольку букеты в стиле бохо с каждым годом становятся все более популярными, для них прекрасно подойдут красивые цветы, выращенные на наших лугах и полях. 

ФОТО: Erakogu

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back