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Стала известна полная музыкальная программа фестиваля Station Narva

Station Narva ФОТО: Pressifoto

В пятницу стала известна полная музыкальная программа фестиваля Station Narva, который пройдет в Нарве в начале августа, пишет ERR.

Всего 6 и 7 августа в Нарвском музее и клубе Ro-Ro выступят 24 артиста из Эстонии, России, Финляндии, Исландии и Великобритании.

К заявленным ранее исполнителям, среди которых британские d'n'b-асы Roni Size и Dynamite MC, исландское электронное трио Vök, татаро-русский дуэт АИГЕЛ, нарвская группа AveNue и маэстро эстонской музыки Свен Грюнберг и Вайко Эплик, добавились 9 новых исполнителей.

Подробнее можно узнать на сайте мероприятия.

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