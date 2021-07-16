Стала известна полная музыкальная программа фестиваля Station Narva
В пятницу стала известна полная музыкальная программа фестиваля Station Narva, который пройдет в Нарве в начале августа, пишет ERR.
В пятницу стала известна полная музыкальная программа фестиваля Station Narva, который пройдет в Нарве в начале августа, пишет ERR.
Всего 6 и 7 августа в Нарвском музее и клубе Ro-Ro выступят 24 артиста из Эстонии, России, Финляндии, Исландии и Великобритании.
К заявленным ранее исполнителям, среди которых британские d'n'b-асы Roni Size и Dynamite MC, исландское электронное трио Vök, татаро-русский дуэт АИГЕЛ, нарвская группа AveNue и маэстро эстонской музыки Свен Грюнберг и Вайко Эплик, добавились 9 новых исполнителей.
Подробнее можно узнать на сайте мероприятия.