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  • В Тарту погибла попавшая под поезд велосипедистка
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В Тарту погибла попавшая под поезд велосипедистка

Сегодня, 16 июля, около 10:30 в Аардла поезд сбил пересекавшую железную дорогу на велосипеде 21-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм, сообщает Tartu Postimees.

Пресс-секретарь Лыйнаской префектуры Керли Вирк сказала, что машинист поезда сигналил велосипедистке, но она на это не реагировала.

У машиниста поезда не было возможности избежать столкновения, девушка скончалась на месте от полученных травм.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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