В Тарту погибла попавшая под поезд велосипедистка
Сегодня, 16 июля, около 10:30 в Аардла поезд сбил пересекавшую железную дорогу на велосипеде 21-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм, сообщает Tartu Postimees.
Сегодня, 16 июля, около 10:30 в Аардла поезд сбил пересекавшую железную дорогу на велосипеде 21-летнюю девушку. Она скончалась от полученных травм, сообщает Tartu Postimees.
Пресс-секретарь Лыйнаской префектуры Керли Вирк сказала, что машинист поезда сигналил велосипедистке, но она на это не реагировала.
У машиниста поезда не было возможности избежать столкновения, девушка скончалась на месте от полученных травм.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.