Продажи автомобилей в ЕС продолжают расти

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 1 048 143 по сравнению с 949 776 в июне 2020 года.

Между тем показатель все еще остается ниже значения, зафиксированного в мае 2019 года, на уровне 1,2 млн автомобилей.

Среди крупнейших рынков региона наиболее существенно продажи выросли в Германии - на 24,5%, Испании - на 17,1% и Италии - на 12,6%. В то же время продажи автомобилей во Франции упали на 14,7%.

В январе-июне совокупные продажи автомобилей в странах ЕС увеличились на 25,5%, до 5 361 857.

Реализация машин в Италии в январе-июне повысилась на 51,4%, в Испании - на 34,4%, во Франции - на 28,9%, в Германии - на 14,9%.

Среди компаний наиболее существенный рост продаж в Европейском союзе в июне был отмечен у Hyundai - на 47,2%, Jaguar Land Rover Group - на 45,8%, Toyota - на 36,1% и Mazda - на 35%.

Продажи немецкого концерна Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) выросли на 22,5%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 10,3%.

В то же время реализация автомобилей группы Renault уменьшилась на 17,9%, в том числе машин Lada - на 59,2%.

Немецкая BMW в прошлом месяце увеличила продажи на 16,1%, тогда как Daimler сократила на 11,3%.

Реализация автомобилей японской Nissan уменьшилась на 18%, американской Ford - на 28,9%.