Продажи автомобилей в ЕС продолжают расти
Продажи автомобилей в Европейском союзе в июне 2021 выросли на 10,4% в годовом выражении, продолжив подъем, но более умеренными темпами, чем в предыдущие месяцы.
Продажи автомобилей в Европейском союзе в июне 2021 выросли на 10,4% в годовом выражении, продолжив подъем, но более умеренными темпами, чем в предыдущие месяцы.
Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 1 048 143 по сравнению с 949 776 в июне 2020 года.
Между тем показатель все еще остается ниже значения, зафиксированного в мае 2019 года, на уровне 1,2 млн автомобилей.
Среди крупнейших рынков региона наиболее существенно продажи выросли в Германии - на 24,5%, Испании - на 17,1% и Италии - на 12,6%. В то же время продажи автомобилей во Франции упали на 14,7%.
В январе-июне совокупные продажи автомобилей в странах ЕС увеличились на 25,5%, до 5 361 857.
Реализация машин в Италии в январе-июне повысилась на 51,4%, в Испании - на 34,4%, во Франции - на 28,9%, в Германии - на 14,9%.
Среди компаний наиболее существенный рост продаж в Европейском союзе в июне был отмечен у Hyundai - на 47,2%, Jaguar Land Rover Group - на 45,8%, Toyota - на 36,1% и Mazda - на 35%.
Продажи немецкого концерна Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) выросли на 22,5%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 10,3%.
В то же время реализация автомобилей группы Renault уменьшилась на 17,9%, в том числе машин Lada - на 59,2%.
Немецкая BMW в прошлом месяце увеличила продажи на 16,1%, тогда как Daimler сократила на 11,3%.
Реализация автомобилей японской Nissan уменьшилась на 18%, американской Ford - на 28,9%.
Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в июне выросло на 13,3%, до 1 282 503. С начала текущего года продажи повысились на 27,1%, до 6 млн 486,351 тыс. автомобилей.